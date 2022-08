Foot - PSG

PSG : Sous Christophe Galtier, Neymar va exploser

Publié le 2 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

La saison 2022/2023 est-elle celle de la rédemption pour Neymar ? Pour diverses raisons, le Brésilien n’a pas pu donner son maximum au PSG lors de l’exercice précédent, ce qui lui a valu les sifflets de certains supporters et des rumeurs de transfert. Déterminé à rester et à prouver sa valeur, Neymar pourrait bien exploser sous la houlette de Christophe Galtier cette saison. Explications.

Après cinq saisons au PSG, serait-il temps pour Neymar de faire ses adieux au club de la capitale ? Bien que le10sport.com vous révélait dès le mois de mai 2021, moment de sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025, qu’une clause serait automatiquement activée le 1er juillet 2022 pour le lier au PSG jusqu’à l’été 2027, les rumeurs ont fusé quant à un éventuel transfert de Neymar. Ne semblant pas entrer dans les plans de Luis Campos, nommé conseiller football du PSG le 10 juin dernier, le Brésilien semblait être invité à aller voir ailleurs. Cependant, comme Neymar l’a affirmé lors d’une conférence de presse survenue lors de la tournée de pré-saison du PSG au Japon en juillet dernier, un départ n’est pas d’actualité.

Neymar veut rester au PSG et prend rendez-vous

« Je veux toujours rester au club. Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi. Je n’ai pas besoin de faire mes preuves à qui que ce soit. J’ai juste besoin de jouer mon football et je dois être heureux de jouer au football ». Voici le message clair que Neymar a divulgué aux journalistes présents en conférence de presse. Un discours en adéquation à celui de son nouveau coach Christophe Galtier qui, dès sa prise de fonctions en début juillet, a affirmé compter sur Neymar pour la saison prochaine. Et cette confiance, il semblerait bien que Neymar commence déjà la rendre au technicien français.

Neymar est en feu lors de cette préparation…

Lors du dernier match de préparation du PSG lors de la tournée estivale au Japon face au G-Osaka (6-2), Neymar a inscrit deux buts et délivré une passe décisive à son compère d’attaque Lionel Messi. Une entente qui semble marcher à merveille puisqu’à l’occasion du Trophée des champions à Tel-Aviv face au FC Nantes dimanche soir (4-0), Neymar a trouvé le chemin des filets à deux reprises et a su particulièrement bien combiner avec Lionel Messi. Bien que le championnat n’ait même pas encore ouvert ses portes, Neymar semble être déjà en pleine possession de ses moyens et justifie sa déclaration qui date de plusieurs semaines sur ses objectifs pour cette saison. « Cette saison, tous les tirs vont rentrer, les coups francs, les têtes… Je me sens bien. Je suis confiant ! Je me suis beaucoup entraîné pendant mes vacances ».

…et impressionne Galtier

Depuis la reprise de l’entraînement au tout début du mois de juillet, Neymar semble être particulièrement impliqué et il lui arrive même d’arriver dans les premiers aux entraînements. Il serait même à noter que le Brésilien serait tout bonnement heureux au PSG et son travail fourni satisferait amplement son nouveau coach Christophe Galtier qui, encore une fois, compte à 100% sur les services de son numéro 10 pour cette saison. D’ailleurs, dimanche soir face au FC Nantes, Neymar a trouvé le chemin des filets grâce à un coup franc direct. Une expérience que Neymar n’avait pas pu effectuer depuis décembre 2019…

Pour Pochettino, Neymar doit rester au PSG.