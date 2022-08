Foot - PSG

PSG : Lionel Messi rejoint Mbappé et Di Maria

Publié le 2 août 2022 à 13h00 par Thibault Morlain

Le PSG a donc démarré la saison très fort en remportant le Trophée des Champions face au FC Nantes (4-0). Si Neymar, par deux fois, et Sergio Ramos ont marqué, c’est Lionel Messi qui avait ouvert le score pour cette rencontre. L’Argentin avait donc mis le club de la capitale sur le chemin de la victoire. L’histoire retiendra donc que Messi est le premier buteur du PSG en match officiel pour cette saison 2022-2023. De quoi faire de l’ancien du FC Barcelone l’égal de Kylian Mbappé ou encore Angel Di Maria.

2021 - Achraf Hakimi

La saison dernière, c’était d’ailleurs Achraf Hakimi qui avait inscrit le premier but officiel du PSG. Et il aura fallu attendre la première journée de Ligue 1 pour cela. En effet, le club de la capitale s’était incliné lors du Trophée des Champions face au LOSC (1-0). C’est donc face à Troyes, lors de l’ouverture de la saison de Ligue 1, que le PSG avait débloqué son compteur. A peine arrivé de l’Inter Milan, Hakimi avait ainsi soigné ses débuts avec les Parisiens. Alors que le PSG était mené par l’ESTAC, le Marocain avait remis les deux équipes à égalité. Par la suite, c’est Mauro Icardi qui avait offert la victoire au PSG face à Troyes (1-2).

2020 - Julian Draxler

Lors de la saison 2020-2021, le Trophée des Champions avait été remis à plus tard, étant décalé de quelques mois compte tenu de la situation sanitaire. Le premier officiel du PSG a donc été la 1ère journée de Ligue 1 et c’est une réception de Metz qui attendait le club de la capitale. Un premier compliqué pour le PSG qui a attendu les arrêts de jeu pour s’offrir la victoire (1-0). 3 points acquis grâce à Julian Draxler, qui restera donc comme le premier buteur officiel du PSG pour cet exercice.

2019 - Kylian Mbappé

En 2019, c’était Kylian Mbappé qui avait débloqué le compteur buts du PSG. C’était à l’occasion du Trophée des Champions face à Rennes, un match qui se déroulait en Chine, à Shenzen. Alors que les Parisiens avaient remporté cette rencontre (2-1), cela avait pourtant mal commencé puisque c’est Adrien Hunou qui avait ouvert le score pour les Bretons. Finalement, Mbappé s’était chargé de remettre les deux équipes à égalité. Et c’est Angel Di Maria qui avait ensuite offert la victoire au PSG.

2018 - Angel Di Maria

Angel Di Maria qui avait d’ailleurs été le premier buteur officiel du PSG la saison précédente. En 2018, le Trophée des Champions opposait le club de la capitale, champion de France en titre, et l’AS Monaco. Et cela avait été une véritable démonstration de la part des Parisiens, qui n’avaient fait qu’une bouchée du club de la Principauté (4-0). Angel Di Maria avait ainsi ouvert le score, inscrivant d’ailleurs un doublé lors de cette rencontre. Et les autres buteurs ont été Christophe Nkunku et Timothy Weah.

2017 - Dani Alves

En 2017, l’affiche du Trophée des Champions était encore une fois PSG-AS Monaco. Un duel quia avait encore tourné en faveur des Parisiens, mais cela était plus serré (1-2). D’ailleurs, ce sont les Monégasques qui avaient ouvert le score par l’intermédiaire de Djibril Sidibé. Mais c’était sans compter sur Dani Alves, qui venait de rejoindre le PSG durant le mercato estival. Le Brésilien avait ainsi inscrit le premier but officiel du club de la capitale. Et c’est ensuite Adrien Rabiot qui avait offert la victoire au PSG lors de ce Trophée des Champions.