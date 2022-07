Foot - Mercato - PSG

PSG : Le message fort du vestiaire sur la prolongation de Mbappé

Publié le 22 juillet à 20h00 par La rédaction

Au terme d'un très long feuilleton, Kylian Mbappé a fini par prolonger avec le PSG jusqu'en juin 2025. Une nouvelle qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre du côté de Madrid, où l'on attendait le Bondynois, mais les membres du vestiaire parisien sont quant à eux ravis. Nuno Mendes s'est notamment prononcé sur le choix de l'attaquant.

Un an après avoir demandé son départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement pris la décision de poursuivre son histoire avec le PSG jusqu'en 2025. Le natif de Bondy veut permettre au PSG de soulever sa première Ligue des Champions. Les déçus sont du côté de Madrid, et les grands heureux sont ses coéquipiers du PSG.

« Il aime beaucoup le PSG »

Dans un entretien accordé à RMC Sport , Nuno Mendes est revenu sur le choix de Mbappé. Il évoque notamment le rapport qu'entretient le Français avec le PSG. « On est content, on sait que Kylian aime beaucoup le PSG. Ça fait beaucoup d’années qu’il est là et je pense qu’il ne savait pas ce qu’il allait décider. Mais j’avais presque la certitude qu’il allait rester, il aime beaucoup le Paris Saint-Germain. C’est un grand joueur, il veut jouer avec les grands aussi. On était très content quand on a su qu’il allait rester, on l’a félicité. », déclare le latéral gauche de 20 ans.

« Il est heureux ici »