PSG : Neymar s'agace sur le cas Lionel Messi

Publié le 1 août 2022 à 11h15 par Quentin Guiton

Ce dimanche, le PSG a remporté son premier trophée de la saison en battant le FC Nantes 4-0 lors du Trophée des champions. Un large succès aussi rendu possible par les excellentes prestations de Neymar et Lionel Messi. D’ailleurs, le Brésilien a tenu à monter au créneau pour défendre son coéquipier…

Christophe Galtier a enfin pu disputer son premier match officiel avec le PSG. Dimanche à Tel Aviv, le club de la capitale et le FC Nantes se rencontraient pour le Trophée des champions. Et ce sont les Parisiens qui l’ont très largement emporté 4-0, s’offrant au passage leur onzième trophée.

Un Lionel Messi retrouvé

Et durant ce match, Lionel Messi a ébloui tout le monde. Le génie argentin s’est montré très remuant, touchant un nombre incalculable de ballons et en combinant parfaitement avec ses coéquipiers. La Pulga s’est même offert le luxe d’ouvrir le score en éliminant Albant Lafont d'un geste d'une grande finesse. Un but qui rappelle logiquement ses plus belles actions au FC Barcelone. Messi a même terminé homme du match.

