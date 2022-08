Foot - Mercato - PSG

L’opération Xavi Simons était vouée à l’échec pour Luis Campos

Publié le 3 août 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos n’avait pas vraiment la possibilité d’inverser la tendance dans l’opération Xavi Simons malgré les rumeurs d’une éventuelle prolongation de contrat. La jeune pépite néerlandaise de 19 ans a rejoint le PSV Eindhoven grâce notamment à son coach, Ruud Van Nistelrooy.

A l’été 2019, Xavi Simons débarquait au PSG du FC Barcelone lorsque dans le même temps, le club blaugrana échouait à rapatrier Neymar. A Paris, Simons n’a eu que quelques minutes à se mettre sous la dent avec l’équipe première et particulièrement ces derniers mois. De quoi pousser le milieu de terrain néerlandais à ne pas renouveler son contrat qui courrait jusqu’au 30 juin dernier pour filer du côté du PSV Eindhoven.

« Moi et mon entourage sommes convaincus de ce choix. »

Dans la foulée de son arrivée au sein du PSV Eindhoven cet été, Xavi Simons livrait les raisons de son choix de snober Luis Campos, conseiller football du PSG, et l’ensemble de la direction parisienne pour le club néerlandais. « Je suis très content de rejoindre le PSV. Moi et mon entourage sommes convaincus de ce choix. Le PSV est un grand club. L’ambition exprimée par la direction m’a rendu plus enthousiaste. J’ai parlé à l’entraîneur très rapidement, il m’a beaucoup parlé du projet du club. Je suis comment il veut jouer et comment il voit mon rôle ».

« On le voulait depuis longtemps et on est ravis qu'il ait signé chez nous »