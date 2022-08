Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup dur dans ce dossier à 100M€ ?

Toujours à la recherche d’un défenseur central, le Paris-Saint-Germain serait très intéressé par les profils de Milan Skriniar et de Wesley Fofana en cette période de mercato. Chelsea souhaite aussi enrôler le défenseur français de Leicester, qui est intéressé pour le projet des Blues, mais son club n’est pas vendeur.

Malgré le recrutement de Nordi Mukiele bouclé la semaine dernière, le PSG souhaite toujours se renforcer en défense en pistant notamment Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) depuis le début du mercato. Dimanche, L'EQUIPE annonçait également l’intérêt du Paris-Saint-Germain pour Wesley Fofana, le défenseur français de Leicester. Mais Chelsea est aussi sur le coup...

Wesley Fofana wants to join Chelsea, but as of now are yet to make an official bid. As reported yesterday, Chelsea have internally discussed the idea of using Ruben Loftus-Cheek in a deal as Leicester are interested in signing him. 🔵#CFC