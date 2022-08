Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Le pactole sur le mercato grâce à… Wesley Fofana ?

Publié le 4 août 2022 à 02h00 par Thibault Morlain

Depuis quelques jours maintenant, le marché des transferts s’agite notamment en ce qui concerne l’avenir de Wesley Fofana. Aujourd’hui à Leciester, le défenseur central français serait sur les tablettes des plus grands clubs européens. Alors qu’un transfert XXL est annoncé pour Fofana, du côté de l’ASSE, on devrait suivre ça avec attention puisque les Verts pourraient récupérer un très joli chèque.

Cela fait maintenant deux saisons que Wesley Fofana a rejoint Leicester en provenance de l’ASSE. Mais voilà que le défenseur central voudrait désormais s’en aller. En effet, dernièrement, L’Equipe assurait que Fofana chercherait à rejoindre un club disputant notamment la Ligue des Champions. La raison ? Gagner des points afin de figurer dans le groupe de Didier Deschamps afin de jouer la Coupe du Monde avec l’équipe de France. L’idée de Wesley Fofana serait donc de trouver un transfert cet été et il a visiblement l’embarras du choix.

Le PSG intéressé

Où jouera alors Wesley Fofana la saison à venir ? Le joueur de Leicester aurait visiblement l’embarras du choix. En effet, selon les dernières informations de L’Equipe , le PSG penserait notamment à l’ancien de l’ASSE. Toujours à la recherche d’un défenseur central, Luis Campos rencontre des difficultés à boucler l’arrivée de Milan Skriniar en provenance l’Inter Milan. Par conséquent, le PSG étudierait d’autres options et le nom de Fofana serait ainsi coché. Mais les champions de France ne seraient pas les seuls à être intéressés. Manchester City et surtout Chelsea penseraient aussi à Wesley Fofana.

Un transfert à 100M€ ?

Toutefois, pour recruter Wesley Fofana, il faudra signer un très gros chèque afin de trouver un accord avec Leicester, qui n’a pas vraiment besoin de vendre à l’occasion de ce marché des transferts. Alors qu’un prix de 60M€ a été évoqué par L’Equipe , du côté de l’Angleterre, on estime que Fofana coûterait nettement plus cher. En effet, des sommes entre 85M€ et 100M€ sont évoquées pour le joueur de Leicester. Un transfert XXL qui pourrait bien faire les affaires… de l’ASSE.

Jackpot pour l’ASSE

Bien que Wesley Fofana soit désormais loin de l’ASSE, il pourrait encore faire le bonheur des Verts. En effet, au moment de la vente du défenseur central à Leicester, les Verts avaient inclus une clause qui garantirait 25% sur une future plus-value avec Fofana. Pour rappel, le Français avait été vendu pour environ 40M€. Par conséquent, si le transfert atteint les 100M€, l’ASSE aura 20% de 60M€, soit 12M€. De quoi faire le bonheur des finances des Stéphanois, qui n’ont actuellement pas les meilleures finances