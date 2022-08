Foot - Mercato - PSG

PSG : Paris prend un accent marseillais

Publié le 3 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Contrairement à des supporters parisiens qui ont fait le choix au cours de leur carrière de venir jouer en faveur de l’OM, l’inverse n’est pas courant. Cependant, en plus de Laurent Blanc, Christophe Galtier a intégré ce groupe restreint de Marseillais qui sont venus au PSG. A l’instar de Nordi Mukiele et potentiellement de Wesley Fofana.

De tout temps, un bon nombre de joueurs issus ou non de région parisienne ont grandi en supportant le PSG. Ce fut notamment le cas de Dimitri Payet qui, à l’occasion du mercato hivernal de 2011, avant l’arrivée de QSI, semblait tout proche de rejoindre le PSG en provenance de l’ASSE et de ce transfert, Payet en rêve. De quoi le pousser à revenir sur cette déclaration en 2013 pour L’Equipe . « Club de cœur, club de cœur… Quand j’ai fait cette déclaration, je jouais à Saint-Etienne et le PSG m’offrait la perspective d’une progression sportive » . Et Payet n’est clairement pas le seul joueur qui joue actuellement à l’OM à avoir supporté le PSG en amont. Patrice Evra avait lui aussi tenu un discours similaire en affirmant être « Parisien et fier de l’être ». Même son de cloche pour Basile Boli qui expliquait pour France Football ceci. « Moi, habitant Romainville, j’étais supporter du PSG, j’étais ramasseur de balle pour les Surjak, Dahleb ... ». Mais qu’en est-il de l’inverse ? Le contraire n’est pas si courant que cela à l’exception de Laurent Blanc, mais se démocratise et surtout cet été.

Christophe Galtier

Natif de Marseille, Christophe Galtier est passé par deux fois à l’OM lors de sa carrière de joueur professionnel et y a même tenu un rôle d’adjoint au tout début des années 2000. Pour autant, c’est à l’ASSE, au LOSC et à l’OGC Nice que Galtier s’est bâti une réputation de grand coach français. Nommé entraîneur du PSG en juillet dernier, Galtier n’a pas caché son lien fort et affectif avec l’OM lors de sa conférence de présentation en tenant néanmoins à nuancer. « Je suis l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Je suis né à Marseille c'est un fait. Mais, vous savez, on fait un métier de passion. On cherche le meilleur endroit pour gagner. On veut entraîner les meilleurs joueurs. On veut gagner les plus gros trophées. Et il n'y a pas meilleur endroit que le Paris Saint-Germain. Quand il y a eu le premier contact établi, j'ai mis de côté mes origines marseillaises. Et croyez-moi que depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrés au Paris Saint-Germain ».

Nordi Mukiele

Contrairement à Christophe Galtier et Wesley Fofana, ce joueur n'est pas natif de Marseille et n'a donc aucune affiliation directe de par ses origines avec l'OM. Et pourtant, il en est un supporter. Cet été, le PSG a rapatrié en Ligue 1 Nordi Mukiele qui avait explosé du côté de Montpellier avant de signer au RB Leipzig en 2018. Au fil de la dernière décennie, Mukiele n’a pas manqué d’attaquer le PSG sur plusieurs angles, et notamment sur le sportif en tweetant le 18 mars 2016 le message suivant : « Manchester City va faire un gros match contre Paris ! Et ils vont gagner ». Mais aussi le suivant en 2013 au moment du sacre du Paris Saint-Germain en Ligue 1 : « PSG champion grâce à l’argent ! PSG sans argent, 17ème au classement ! Qui se rappelle ' » . Et enfin, il y a presque 10 ans le 29 décembre 2012, Nordi Mukiele tweetait : « Allez l’OM, Allez l’OM » . Un supporter de l’Olympique de Marseille donc et de longue date.

Once again… clear he is very open to the move. Leicester still adamant he’s not for sale. Chelsea will try, though. — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 2, 2022

Et bientôt Wesley Fofana ?

Tout juste âgé de 21 ans, Wesley Fofana est devenu une belle promesse de Premier League à Leicester City après s’être révélé au sein de son club formateur, à savoir l’ASSE. Cependant, et bien que son contrat ait été prolongé en mars dernier jusqu’à l’été 2027, Fofana aimerait quitter les Foxes et a même retiré la mention de Leicester City dans sa bio Twitter. Le PSG s’intéresserait, selon L’Equipe, au profil de l’international espoir français, au même titre que Chelsea qui semblerait être la préférence de Fofana. D’ailleurs, natif de Marseille, Wesley Fofana dispose d’une connexion forte avec l’OM comme il ne l’a pas caché lors d’un Space Twitter pour Actu Foot en novembre 2021. « "Jouer à l'OM un jour ? Peut-être, on verra bien. Je suis supporter marseillais depuis ma naissance. Marseille, c'est un rêve. On ne sait pas ce dont est fait le foot ». Reste à savoir si Wesley Fofana prendra lui aussi la route du PSG en tant que supporter marseillais.