Un transfert galactique tenté pour épauler Messi, Neymar et Mbappé

Publié le 4 août 2022 à 08h45 par Guillaume de Saint Sauveur

En quête d’un nouveau profil au poste de buteur pour la fin du mercato, le PSG a longtemps envisagé l’arrivée de Robert Lewandowski qui était en instance de départ cet été au Bayern Munich. Mais le buteur polonais a finalement opté pour un transfert au FC Barcelone, au grand regret de Luis Campos.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG a voulu recruter un profil de pur numéro 9 en cette période de mercato estival, et Luis Campos a essuyé plusieurs échecs à cet effet avec notamment la piste Gianluca Scamacca (23 ans) qui a finalement rallié West Ham pour 36M€ + 6M€ de bonus. Et ce n’est pas tout…

Le PSG a bien tenté Lewandowski

L’EQUIPE confirme dans ses colonnes du jour que Luis Campos rêvait bel et bien d’associer Robert Lewandowski à ses stars actuelles de l’attaque au PSG, que sont Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Mais l’ancien numéro 9 du Bayern Munich a finalement opté pour un transfert au FC Barcelone.

Campos envisage toujours le recrutement d’un 9