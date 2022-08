Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de froid pour ce transfert à 20M€

Le PSG travaillerait toujours sur un dégraissage massif de son effectif. Parmi les joueurs poussés vers la sortie par Luis Campos, on retrouve notamment Leandro Paredes, lié avec de plus en plus d’insistance à la Juventus. Cependant, ce dossier serait encore très loin d'être réglé.

Leandro Paredes reste un joueur prisé sur le marché des transferts. Avec l’arrivée de Vitinha et la volonté de Luis Campos de recruter un nouveau milieu de terrain, l’Argentin de 28 ans fait désormais partie de la longue liste des joueurs indésirables au sein du PSG. Lié à la Juventus depuis quelques semaines, l’international argentin pourrait cependant voir son arrivée à Turin être totalement remise en cause.

Pas de gros investissements de la Juve

Comme annoncé par le Corriere dello Sport, la Juventus ne voudrait pas faire de trop gros investissements sur le marché des transferts. En effet, les comptes turinois seraient à la peine depuis quelques temps, et les dirigeants voudraient donc faire attention à leurs dépenses. De quoi mettre un coup de froid pour le transfert de Leandro Paredes du PSG, alors que Luis Campos demanderait pas moins de 20M€…

Max Allegri est inquiet pour Leandro Paredes

Toujours d’après le quotidien italien, l’entraîneur de la Juventus, Max Allegri, semble être inquiet concernant le mercato. En effet, avec les blessures de Weston McKennie et Paul Pogba, le coach bianconero serait toujours à la recherche d’un milieu de terrain afin de compléter son effectif. Le profil de Leandro Paredes serait celui qui retient le plus l'attention du côté du board turinois. Cependant, les dirigeants italiens doivent d’abord dégraisser leur effectif avant de pouvoir recruter le milieu du PSG. Affaire à suivre…