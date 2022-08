Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelle révélation à 5M€ sur le dossier Wijnaldum

Publié le 3 août 2022 à 17h15 par La rédaction

Un an après son arrivée dans la capitale, Georginio Wijnaldum va mettre fin à son aventure au PSG. Le joueur est en partance pour l'AS Rome. Luis Campos a enfin réussi à trouver une solution pour permettre aux Romains d'accueillir le milieu de terrain. Le Néerlandais pourra se relancer en vue de la Coupe du Monde au mois de novembre.

En échec depuis son arrivée au PSG, Georginio Wijnaldum va quitter la capitale pour en rejoindre une autre puisque l'ancien Reds va rejoindre les rangs de l'AS Rome en Italie. Le dénouement est proche, car le PSG a fait un effort sur la prise en charge de son salaire.

Transferts - PSG : Luis Campos a encore du pain sur la planche pour son mercato https://t.co/kWNelnYv22 pic.twitter.com/oLkxQqcxtN — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

La Roma ne prendra en charge qu'une partie de son salaire

Ça y est, l'AS Roma et le PSG sont enfin tombés d'accord pour le transfert de Georginio Wijnaldum. Le Néerlandais va rejoindre le club romain sous la forme d'un prêt avec option d'achat selon Fabrizio Romano. Le journaliste italien ajoute également que la Roma prendra en charge un peu plus de la moitié du salaire de Wijnaldum, à savoir 5M€ sur les 9M€ perçus par le joueur du PSG.

Wijnaldum s'en va, Renato Sanches arrive

Le départ de Georginio Wijnaldum devrait faciliter l'arrivée de Renato Sanches en provenance du LOSC. Les négociations sont en phase finale avec le club nordiste comme vous l'a révélé le 10sport.com.