Mercato - OM : Grâce au PSG, Longoria va boucler un gros transfert

Publié le 3 août 2022 à 14h35 par Jules Kutos-Bertin

A la recherche d’un successeur à Boubacar Kamara, l’OM devrait prochainement enregistrer l’arrivée de Jordan Veretout. L’international français est tombé d’accord avec le club olympien, son transfert devrait atteindre les 10M€. L’arrivée attendue de Georginio Wijnaldum à l’AS Roma a débloqué ce dossier qui devrait aboutir malgré la présence du Milan AC dans les négociations.

Le mercato aura mis du temps à se décanter mais l’OM s’active enfin à quelques jours de la reprise de la Ligue 1. Contrairement à l’été dernier, Pablo Longoria a recruté la plupart de ses recrues sur la fin du mois de juillet. Il y a un an, l’effectif était quasiment complet à la mi-juillet. Cet été, la situation est bien différente, c’est d’ailleurs ce qui a poussé Jorge Sampaoli sur le départ. Finalement, l’OM a réussi à se lancer et sept joueurs sont venus poser leurs valises à Marseille depuis l’ouverture du marché des transferts.

Pablo Longoria en passe de boucler deux gros coups

Après avoir annoncé Jonathan Clauss, Ruben Blanco et Luis Suarez le même jour, Pablo Longoria a bouclé l’arrivée de Nuno Tavares. Et actuellement, deux dossiers font encore parler d’eux du côté de l’OM : Alexis Sanchez et Jordan Veretout. Le premier aurait trouvé un accord pour quitter l’Inter Milan et serait enclin à rejoindre l’OM. Pour le second, les discussions s’étaient intensifiées ce mardi soir expliquait Foot Mercato . A l’heure actuelle, le dénouement est imminent.

Jordan Veretout est d’accord avec l’OM

D’après les informations du journal L’Equipe , Jordan Veretout serait tombé d’accord avec l’OM au niveau salarial, il devrait signer un contrat de trois saisons. Dans le même temps, Pablo Longoria finalise les négociations avec l’AS Roma, le transfert du milieu de terrain de 29 ans devrait atteindre les 10M€. Veretout serait très motivé à l’idée de venir jouer à Marseille, lui qui envisage de retrouver l’équipe de France en vue de la prochaine Coupe du Monde. L’international français pourrait débarquer à Marseille en fin de semaine pour signer son contrat.

Georginio Wijnaldum avait la clé du dossier