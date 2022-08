Foot - Mercato - OM

OM : Un énorme geste de Mourinho pour le transfert de Veretout ?

Publié le 3 août 2022 à 08h30 par La rédaction

Toujours à la recherche d’un milieu de terrain pour renforcer son équipe, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Jordan Veretout. L’OM pourrait bien recruter le milieu de terrain de la Roma, et les contours de la transaction avec les dirigeants de l’AS Roma commenceraient peu à peu à se préciser…

L’OM est toujours à la recherche de plusieurs bons coups sur le marché des transferts. Avec la Ligue des Champions à disputer cette saison, Pablo Longoria souhaiterait boucler plusieurs renforts au sein de l’effectif phocéen. Outre le dossier de l’attaquant, celui du milieu de terrain continue à être en chantier. Le cas de Jordan Veretout est notamment évoqué, et les contours d’un accord pourraient commencer à se dessiner…

Rome prêt à baisser son prix pour Jordan Veretout ?

Ainsi, comme annoncé par Calciomercato.com , l’AS Roma pourrait bien baisser son prix pour Jordan Veretout. En effet, les dirigeants romains souhaitaient, dans un premier temps, percevoir un montant de 15M€ pour le milieu de terrain français. Cependant, aujourd’hui, un montant de 12M€ seulement pourrait les convaincre de lâcher l’ancien du FC Nantes. Un montant qui pourrait être bien plus abordable pour la direction marseillaise…

Pas de prêt sec pour Jordan Veretout

Cependant, toujours selon le média italien, les Giallorossi ne souhaiteraient pas de prêt sec pour leur joueur. En effet, le directeur général de l’AS Roma ne souhaiterait pas prêter un joueur pour une saison, et qu’il revienne avec seulement un an de contrat restant. Et ce serait le cas de Jordan Veretout, qui est lié avec le club de la capitale italienne jusqu’en 2024. Les dirigeants marseillais vont donc devoir cravacher dans les négociations pour faire plier les Italiens…

