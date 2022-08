Foot - Mercato - OM

OM : Tous les détails du contrat de Sanchez révélés

Publié le 3 août 2022 à 03h00 par Thibault Morlain

D’ici peu, Alexis Sanchez doit s’engager avec l’OM. Un nouveau renfort pour Igor Tudor qui va permettre de se renforcer en vue de la Ligue des Champions. Ayant visiblement trouvé un accord avec l’Inter Milian pour résilier, le Chilien devrait donc prochainement signer son contrat avec l’OM. Et celui-ci a été révélé.

Cet été, Pablo Longoria voulait frapper fort sur le marché des transferts et un grand nom s’apprête à débarquer sur la Canebière. Réclamé ces derniers mois par Jorge Sampaoli, Alexis Sanchez devrait très rapidement rejoindre l’OM. En effet, Igor Tudor aurait réclamé l’arrivée de l’attaquant chilien, qui évoluait précédemment à l’Inter Milan. Et l’entraîneur de l’OM pourrait bien avoir gain de cause.

Un salaire annuel à 3M€

Ce mardi, c’est la Gazzetta delà Sport qui a révélé les dessous du futur contrat d’Alexis Sanchez à l’OM. Le Chilien devrait ainsi s’engager pour une durée de deux ans avec le club phocéen. A la clé, un salaire annuel de 3M€. Bien loin des 7M€ qui étaient évoqués lorsqu’il était à l’Inter Milan.

Une indemnité de l’Inter Milan

D’ailleurs, l’Inter Milan va aussi indemniser Alexis Sanchez de sa dernière année de contrat. Et comme révélé par le média transalpin, c’est un chèque de 5M€ qui sera signé par les Lombards pour Sanchez.