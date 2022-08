Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Réunion au sommet pour cet indésirable de Galtier ?

Publié le 5 août 2022 à 11h15 par Axel Cornic

Poussé vers la sortie comme un grand nombre de ses coéquipiers, Abdou Diallo ne semble pas du tout contre l’idée de quitter un Paris Saint-Germain où il n’a que très peu de place. L’AC Milan lui fait les yeux doux depuis plusieurs mois déjà, mais cette opération s’annonce beaucoup plus compliquée que prévu.

Qui sera le prochain à quitter le PSG ? Alors qu’il ne manque plus que l’officialisation au prêt de Georginio Wijnaldum à l’AS Roma, d’autres joueurs sont en instance de départ, comme Leandro Paredes et Abdou Diallo. Ce dernier est la cible de l’AC Milan, qui l’avait déjà approché lors du dernier mercato hivernal.

Diallo, nouvelle priorité de Milan

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , Abdou Diallo est devenu la grande priorité des Rossoneri , qui cherchent un remplaçant au capitaine Alessio Romagnoli. La polyvalence du joueur du PSG aurait fait la différence avec Japhet Tanganga de Tottenham, qui semblait pourtant avoir pris la main.

Maldini et Massara à Paris pour négocier un prêt