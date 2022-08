Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelle confirmation pour le transfert de cet indésirable

Publié le 4 août 2022 à 21h10 par La rédaction mis à jour le 4 août 2022 à 21h12

Alors que le PSG cherche toujours à se séparer de plusieurs joueurs sur lesquels ne compte pas Christophe Galtier, un cador italien pourrait faire avancer les choses dans cet objectif primordial du mercato parisien. En effet, l'AC Milan aurait bel et bien fait d'Abdou Diallo sa priorité pour renforcer sa charnière centrale, après l'échec Sven Botman parti à Newcastle.

Luis Campos souhaite alléger la masse salariale du PSG en se séparant des joueurs devenus indésirables depuis l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc parisien. Abdou Diallo en fait partie, et l'AC Milan en aurait fait sa cible prioritaire.

Diallo vers Milan ?

Abdou Diallo ne s'est jamais réellement imposé depuis son arrivée au PSG. Alors qu'il occupe un poste de doublure à Paris, il pourrait devenir titulaire dans le prestigieux club milanais. Et But Football Club confirme ce jeudi qu'Abdou Diallo resterait la grande priorité de l'AC Milan depuis le départ de Sven Botman, et ce, même si les Rossoneri auraient aussi d'autres cibles en tête à ce poste.

Ça avance dans le sens des départs

Abdou Diallo ne devrait pas être le seul à quitter la capitale pendant ce mercato. En effet, Leandro Paredes pourrait atterrir à la Juventus, tandis qu'Idrissa Gueye se rapproche d'un retour à Everton et que c'est quasi-acté entre Georginio Wijnaldulm et l'AS Rome.