PSG : Le transfert d'Abdou Diallo relancé par deux clubs ?

Annoncé avec insistance sur le départ par le PSG, Abdou Diallo est suivi de près par le Milan AC qui privilégierait un prêt pour l'international sénégalais. Et ce feuilleton pourrait être totalement relancé par deux nouveaux prétendants en Premier League : West Ham et Fulham.

Dans l’optique de vendre ses éléments indésirables avant la fin du mercato, le PSG a notamment coché le nom d’Abdou Diallo à cet effet. Et le défenseur central sénégalais de 26 ans, qui est annoncé avec insistance dans le viseur du Milan AC, dispose également d'autres options à l'étranger pour son avenir.

