Tudor, Gueye, Alexis Sanchez… Toutes les infos mercato du 2 août

Publié le 2 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

L'OM a déjà tranché pour l'avenir d'Igor Tudor

Alors que les joueurs de l'OM sont déjà en train de contester les méthodes de leur nouvel entraîneur, Igor Tudor, une réunion de crise aurait été réclamée auprès de Pablo Longoria par certains cadres comme Dimitri Payet comme l'annonçait La Provence ces dernières heures. Néanmoins, le technicien croate ne serait pas menacé dans l'immédiat comme l'a indiqué un membre de la direction de l'OM dans colonnes de L'EQUIPE ce mardi : « On ne cédera pas à la culture de l’immédiateté ». Reste à savoir si les relations s'apaiseront entre les joueurs de l'OM et Tudor, qui conserve donc pour le moment toute la confiance de Pablo Longoria.



OM : Tout est réglé pour l'arrivée d'Alexis Sanchez

Comme prévu, Alexis Sanchez devrait bien être le prochain gros coup de l'OM sur le mercato, et la presse italienne est unanime à ce sujet ce mardi. La Gazzetta dello Sport annonce que l’agent de l'attaquant chilien de 33 ans va se rendre à Milan ce mardi afin de signer la rupture de contrat avec l'Inter avant de débarquer en France. Le Corriere della Sera et La Repubblica confirment cette tendance, précisant que Sanchez a déjà trouvé un accord contractuel avec l'OM pour une durée de deux ans avec un salaire annuel de 3M€.



Aucun accord PSG-Everton pour Idrissa Gueye

En dépit des informations parues à ce sujet ces dernières heures, Idrissa Gueye est encore loin d'Everton ! Paris-United annonce qu'il n'existe aucun accord entre le PSG et le club anglais pour le retour du milieu de terrain sénégalais chez les Toffees . Par ailleurs, le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi a même indiqué que Gueye n'était absolument pas à Liverpool lundi pour y passer sa visite médicale puisqu'il était présent physiquement à Paris à l'entraînement avec le PSG.



EXCLU : Schmeichel à l'OGC Nice, c'est bouclé !

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com lundi après-midi, un accord total a été trouvé pour la venue du portier danois Kasper Schmeichel (35 ans) à l'OGC Nice. Et toujours selon nos informations, il n'y a aucune indemnité de transfert puisque Schmeichel arrive libre de tout contrat. Et le Danois ne paraphera pas un bail de trois ans avec le club azuréen.



PSG : Le Milan AC ne lâche pas Diallo et Renato Sanches