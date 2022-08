Foot - Mercato - PSG

PSG : Grande nouvelle pour les ventes de Luis Campos

Publié le 2 août 2022 à 08h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 2 août 2022 à 08h36

Alors que le PSG cherche à se débarrasser au plus vite de certains éléments indésirables qui n’entrent pas dans les plans de Christophe Galtier et Luis Campos, Abdou Diallo semble bien parti pour prendre la direction du Milan AC. Le défenseur sénégalais est la grande priorité du club rossonero.

Ça bouge en coulisses pour le mercato du PSG ! Déjà dans le sens des arrivées, puisque Luis Campos a déjà acté depuis le début de l’été les recrutements de Vitinha (22 ans, 40M€), Hugo Ekitike (20 ans, prêt avec option d’achat de 35M€) et Nordi Mukiele (24 ans, 15M€). Mais ce n’est pas tout, puisque le PSG a également pour priorité de dégraisser son effectif et de se débarrasser au plus vite de ses indésirables qui ont été ciblés au début de l’été : Mauro Icardi, Rafinha, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye ou encore Abdou Diallo sont notamment concernés.

« Je ne sais pas si je vais rester »

Et certains de ces indésirables semblent en accord avec cette idée de quitter le PSG pour jouer davantage. C’est notamment le cas d’Abdou Diallo (26 ans), le défenseur central sénégalais du club de la capitale, dont le contrat court jusqu’en juin 2024 : « Je ne sais pas si je vais rester au PSG. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de jouer donc on verra quelle est la meilleure option », indiquait clairement Diallo en juin dernier lorsqu’il se trouvait en rassemblement avec sa sélection nationale, jetant ainsi un gros froid sur son avenir au PSG. Et il dispose d’ailleurs d’un point de chute XXL à l’étranger…

Le Milan AC à fond sur Diallo

Ces dernières semaines, Abdou Diallo a été annoncé avec insistance dans le collimateur du Milan AC, et la presse italienne confirme cette tendance. Sky Italia assure ce lundi que le défenseur du PSG serait même la priorité absolue du club rossonero au poste de défenseur central pour le mercato, devant les deux joueurs de Tottenham Japhet Tanganga (23 ans) et Sergio Reguilon (25 ans). Les négociations concrètes n’auraient pas encore démarré entre le Milan AC et le PSG, mais le décor est planté pour la suite du mercato et rien ne semble s’opposer au départ de Diallo qui n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier.

Skriniar, Fofana… Ça bouge en défense

Et Abdou Diallo est d’autant plus propice à quitter le PSG cet été que la concurrence s’annonce particulièrement rude. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Presnel Kimpembe a finalement décidé de rester au sein de son club formateur, et Sergio Ramos revient en forme comme en témoigne sa prestation XXL lors du Trophée des Champions contre le FC Nantes (4-0). Par ailleurs, Luis Campos continue de s’activer sur le mercato avec des intérêts pour Milan Skriniar (Inter Milan) et Wesley Fofana (Leicester) au poste de défenseur central. Autant d’éléments qui devraient donc inciter Diallo à quitter le PSG pour le Milan AC.