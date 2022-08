Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Terrible révélation sur l’avenir d’Ousmane Dembélé

Au terme d’un feuilleton long de plusieurs mois, Ousmane Dembélé a fini par prolonger avec le FC Barcelone. Voilà désormais le Français lié jusqu’en 2024. Pour autant, Dembélé pourrait ne pas rester jusqu’à cette date en Catalogne. D’ailleurs, un départ pourrait bien intervenir dans les prochains mois pour le numéro 7 de Xavi au Barça.

Poussé vers la sortie l’hiver dernier par le FC Barcelone, Ousmane Dembélé avait finalement convaincu ses dirigeants de revenir à la charge pour le prolonger. Et Joan Laporta aura bien réussi à conserver le Français. Arrivé au terme de son contrat et malgré de prestigieux prétendants, Dembélé a signé un nouveau contrat avec le Barça jusqu’en 2024.

Pour autant, Ousmane Dembélé pourrait ne pas s’éterniser du côté du FC Barcelone. Malgré un contrat jusqu’en 2024, le Français pourrait partir dès le prochain mercato hivernal. En effet, compte tenu de ce contrat courte durée, le Barça va se montrer à l’écoute des offres dans les mois à venir pour Dembélé selon les informations de ARA .

The club do not rule out selling Dembélé before his contract expires, as there would no longer be any amortization to register, and any transfer fee obtained from his sale would be reported as profit.— @diariARA