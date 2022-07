Basket - NBA

NBA : Ousmane Dembélé imite Steph Curry, il lui répond

Publié le 27 juillet à 10h35 par Dan Marciano

Récemment prolongé par le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a marqué les esprits ce mardi. Lors d'un match amical face à la Juventus, l'international français a inscrit un doublé. Il a célébré ses buts en imitant la pose de Stephen Curry, joueur des Golden State Warriors. La star NBA a tenu à envoyer un message au champion du monde 2018.

Ousmane Dembélé a fait parler de lui à Barcelone, et ce pour plusieurs raisons. Il y a quelques semaines, en raison de sa situation contractuelle. En fin de contrat avec la formation blaugrana, l'international français avait, pendant longtemps, refusé l'offre transmise par son président, Joan Laporta. A tel point que le dirigeant du Barça pensait que le joueur avait trouvé un accord avec un autre club, notamment le PSG. Mais récemment, les discussions ont repris entre les deux parties, ce qui a abouti à un accord. Le 14 juillet dernier, Ousmane Dembélé prolongeait son contrat avec le FC Barcelone de deux saisons, soit jusqu'en 2024. Débarrassé des critiques sur sa décision et son attente, l'international français peut désormais se concentrer sur le terrain. Ces dernières heures, le champion du monde 2018 a été au coeur des discussions en raison de sa prestation majuscule face à la Juventus en match amical (2-2).

« Un mouvement »

Actuellement aux Etats-Unis avec son équipe pour préparer la prochaine saison, Ousmane Dembélé a déjà marqué les esprits. Face à la Juventus, l'ailier a inscrit un doublé, faisant le show au pays de la NBA. Pour célébrer ses deux buts, le joueur a pris la pose popularisée par Stephen Curry sur les parquets de NBA. Appelée « night night », elle consiste à poser sa tête sur ses deux mains, en mimant de dormir. Un clin d'oeil, qui a fait réagir la star des Golden State Warriors su r Twitter . « Un mouvement » a commenté Curry.

A movement!! 😂😴 https://t.co/1avWOKCzzp — Stephen Curry (@StephenCurry30) July 27, 2022

« Quand vous avez des enfants, vous savez combien la routine du coucher est importante »

Ce mouvement est devenu très vie populaire aux Etats-Unis. De nombreux sportifs ont imité Stephen Curry, que ce soit en MLB ou au sein des universités américaines. Récemment, la star de la NBA a expliqué l'origine de ce geste. « L’origine de ce geste ? Aucune idée. Vous pouvez voir à quel point ce truc n'est pas chorégraphié. Je m’amuse juste. Quand vous avez des enfants, vous savez combien la routine du coucher est importante. C’est le signal d’un job bien fait ce jour-là » avait déclaré Curry.

Dembélé, Mbappé... Quand les joueurs de football sont fans de NBA