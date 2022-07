NBA

NBA : Stephen Curry recalé par sa famille, son clan le met au défi

Publié le 23 juillet à 15h35 par Jules Kutos-Bertin

Auteur d’une nouvelle saison extraordinaire, Stephen Curry a glané son quatrième titre de champion NBA et son premier sacre de MVP des Finales. A 34 ans, le meneur des Warriors a tout remporté collectivement en NBA. Interrogé sur une possible association à son frère, Seth Curry a expliqué qu’il préférait jouer contre, il aime bien l’affronter pour « essayer de battre les meilleurs ».

A 34 ans, Stephen Curry a quasiment tout accompli dans sa carrière. Si de nombreux observateurs lui sont tombés dessus pendant plusieurs années pour l’absence d’un titre de MVP des Finales NBA, Curry a mis tout le monde d’accord. Au terme d’une saison historique, le meneur des Warriors a mené les siens jusqu’au titre. Malgré une blessure en fin de saison régulière, Stephen Curry a gardé le cap et a écœuré tous ses adversaires en playoffs. Le titre de MVP des Finales est désormais à lui.

Il ne manque que les Jeux Olympiques pour Stephen Curry

Seul petit manque dans son palmarès, un titre de champion olympique. Ce que Steve Kerr n’avait pas manqué de lui rappeler après le sacre des Golden State Warriors… « S'il fait partie des meilleurs de tous les temps ? Non, il lui manque une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et je pense qu'il devrait désormais totalement se concentrer sur cet objectif afin de figurer dans l'équipe pour les Jeux Olympiques de 2024. Il ne manque que ça dans sa carrière. Désolé, je ne pouvais pas résister » , lançait l’entraîneur de la franchise californienne et de Team USA dans des propos relayés par Basket Session .

Seth Curry préfère jouer contre son frère

Au-delà de son palmarès, Stephen Curry pourrait avoir d’autres ambitions pour sa fin de carrière comme jouer avec son frère, Seth Curry. Après un début de carrière un peu timide, le cadet de la fratrie s’est lui aussi affirmé en NBA. Mais de son côté, Seth Curry n’envisage pas de jouer avec son grand frère. « Personnellement, j’aime être loin de lui, à essayer de créer mon propre chemin et à faire les choses dans mon coin », assure le joueur des Nets dans des propos relayés par Basket USA . « On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Je ne suis pas contre, mais ce n’est assurément pas mon choix préféré que d’être dans la même équipe que lui en ce moment. J’aime aussi l’affronter et essayer de battre les meilleurs », ajoute-t-il. Cela a le mérite d’être clair.

Stephen Curry is a savage 😂 pic.twitter.com/WIlhYJkVqa — NBA Memes (@NBAMemes) July 22, 2022

« J’ai donc pu observer Stephen et apprendre de ses erreurs »