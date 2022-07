NBA

NBA : Encore recalé, Westbrook plombe les Lakers

Publié le 23 juillet à 11h35 par Jules Kutos-Bertin

Arrivé chez les Lakers l’été dernier, Russell Westbrook devait être l’élément clé aux côtés de LeBron James et Anthony Davis. Finalement, le meneur de 33 ans a vécu une saison catastrophique sur tous les plans. Même si son nouvel entraîneur le défend, son avenir devrait s’écrire ailleurs. Mais pour le moment, le trade avec Kyrie Irving et les Nets n’avance plus alors que les Pacers d’Indiana ont refusé l’offre de la franchise californienne.

La carrière de Russell Westbrook n’aura jamais été un long fleuve tranquille. Après des débuts tonitruants sous le maillot du Thunder, Westbrook semblait être l’élément fort de sa franchise aux côtés de Kevin Durant, pendant que le très jeune James Harden faisait ses armes en tant que sixième homme. Le duo Westbrook Durant fait des ravages et s’affiche comme un prétendant au titre. Seul bémol : les Warriors. Dans la même conférence, Golden State se révèle avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Même lorsque le Thunder a mené 3-1 sur une série de playoffs, les Warriors ont inversé la tendance.

Westbrook prime qui pouvait l’arrêter en transition ?pic.twitter.com/sXAGOdHiIq — Why Not Nation 🇫🇷 (@WhyNotNationFR) July 20, 2022

Les Lakers, le summum pour Westbrook

Si tout le monde le voyait finir sa carrière dans la franchise de ses débuts, Russell Westbrook finit par changer de cap. Les Rockets d’abord, les Wizards ensuite et enfin les Lakers. L’apogée d’une carrière pour le recordman de triple-doubles en NBA. Après une saison en demi-teinte, la franchise californienne recrute des joueurs expérimentés dont Russell Westbrook pour entourer LeBron James. Un choix qui ne portera absolument pas ses fruits…

Saison catastrophique et avenir incertain

Russell Westbrook vit une saison terrible, que ce soit individuellement ou collectivement. Malgré tout, Darvin Ham, le nouvel entraîneur des Lakers, tient à défendre son meneur. « On a tous des années plus ou moins réussies, où on peut mieux faire, où les choses ne tournent pas en notre faveur. Je pense que tout le monde a compris le type de saison que les Lakers ont connu l’an passé. Ce n’était pas uniquement la faute de Westbrook. LeBron a manqué des rencontres et les trois ont seulement joué 22 matches ensemble. On parle d’une saison de 82 matches », explique-t-il dans des propos relayés par Basket USA .

Les Pacers ont refusé l’offre des Lakers