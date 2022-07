NBA

NBA : Avant l’arrivée d’Embiid, les folles ambitions de Rudy Gobert

Publié le 23 juillet à 10h35 par Jules Kutos-Bertin

Médaillés d’argent à Tokyo aux Jeux Olympiques, les Bleus font leur retour pour l’Euro basket. Sans Nicolas Batum et Nando De Colo et avant de potentiellement accueillir Joël Embiid, Rudy Gobert aura la tâche, avec Evan Fournier, d’encadrer les jeunes. Le nouveau joueur des Timberwolves est prêt pour ce défi, lui qui a clairement annoncé que la France jouait la gagne.

Un an après la médaille d’argent obtenue aux Jeux Olympiques de Tokyo, l’équipe de France reprend sa marche en avant pour l’Euro. Vu le parcours exceptionnel réalisé aux Jeux, les Bleus seront attendus au tournant, malgré l’absence de Nicolas Batum et Nando De Colo qui préfèrent esquiver le tournoi pour cet été. « Je pense que Nando et moi, on est de vieux papys là. Là, entre les enchaînements de saisons, les JO… Cette année j’ai galéré physiquement. Et je sais qu’il y a une énorme saison qui m’attend avec les Clippers l’année prochaine. […] Parce qu’on va jouer pour aller au bout quoi. C’est peut-être ma seule chance où j’ai l’opportunité de pouvoir faire ça », expliquait le joueur des Clippers dans des propos relayés par TrashTalk .

Dernière danse avant l’arrivée de Joël Embiid ?

Il s’agit peut-être également du dernier tournoi de l’équipe de France sans Joël Embiid… Il y a quelques mois, le pivot All Star de Philadelphie a lancé des démarches pour obtenir ses papiers français, ce qui est désormais chose faite. « La saison NBA, c'est le plus important. Ma concentration reste sur le fait de jouer 82 matches et les Playoffs avant de faire quoi que ce soit l'été qui puisse mettre en danger ce que je pourrais faire la saison suivante », confiait le principal intéressé, très discret sur ce sujet.

« À l’Euro, on visera clairement la médaille d’or »

En attendant l’arrivée potentielle de Joël Embiid, Rudy Gobert a lancé les hostilités. « Il reste l’envie d’aller chercher plus haut. À l’Euro, on visera clairement la médaille d’or. C’est notre objectif. Ces dernières saisons, on a fait de très belles compétitions. On a eu du bronze et de l’argent, mais on n’a toujours pas eu d’or ! », assure le nouveau joueur des Timberwolves dans un entretien accordé à Ouest France . Malgré tout, Gobert se méfie des autres nations : « Je sais que nous avons une équipe talentueuse. Mais d’autres en ont autant, voire plus que nous. La compétition s’annonce donc très relevée et ce sera à nous de faire nos preuves ».

Je viens de retomber sur ça 🤩 @rudygobert27 seul sur son île ! pic.twitter.com/5rs2SloqHx — Timberwolves France 🐺🇫🇷 (@TwolvesFRA) July 22, 2022

Rudy Gobert en leader