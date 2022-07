NBA

NBA : L'énorme message de Rudy Gobert pour Joel Embiid

Publié le 17 juillet 2022 à 13h35 par Quentin Guiton

Un des feuilletons de ces derniers mois vient de se terminer. Depuis le 13 juillet, Joel Embiid est officiellement naturalisé français ! Une véritable bombe dans le milieu du basketball, mais aussi un sujet qui fait débat, surtout en France. Et Rudy Gobert s’est exprimé sur une possible arrivée d’Embiid en sélection nationale…

Depuis 2016, des rumeurs couraient sur une envie de Joel Embiid d’obtenir la nationalité française, lui qui a de la famille dans l’Hexagone. Et cette rumeur avait refait surface ces derniers mois. Le pivot des Philadephia Sixers avait même lancé les procédures auprès des autorités françaises il y a quelques semaines. Et le mercredi 13 juillet 2022, Joel Embiid a été officiellement naturalisé français ! Ainsi, le pivot d’origine camerounaise pourrait bien participer aux prochaines compétitions internationales avec l’Equipe de France, et donc la Coupe du monde de Basket 2023 ! Bien entendu, il faut aussi que le sélectionneur Vincent Collet décide de l’appeler.

Un des meilleurs joueurs de la Ligue

Et s’il y a bien une chose qu’on ne peut pas nier, c’est que la France a désormais l’un des tous meilleurs joueurs de la NBA ! Ces dernières années, Joel Embiid est devenu une référence à son poste. Vrai monstre athlétique dans la raquette et en dehors à trois points, cette force de la nature a tourné à 30,6 points par match en moyenne la saison dernière, presque 50% au tir, 11,7 rebonds et 4,2 passes. Offensivement comme défensivement, Embiid est un joueur dominant. Et même s’il n’a pas encore réussi à amener les Sixers plus loin en playoffs, le pivot de 2 mètres 13 a terminé deuxième dans la course au MVP lors des deux dernières saisons.

Un sujet qui fait débat

Et la possibilité qu’a l’Equipe de France de pouvoir former une raquette avec Joel Embiid et Rudy Gobert fait saliver le monde entier, sans oublier la présence du crack Victor Wembanyama. Après la Team USA, la France s’est imposée comme l’autre grande nation du basketball ces dernières années. Lors des derniers Jeux Olympiques, les Français ont d’ailleurs confirmé ce constat en terminant avec la médaille d’argent après une finale disputée face aux Etats-Unis. Mais chez les fans et les joueurs, la naturalisation de Joel Embiid fait débat. Certains s’interrogent sur la moralité de cette naturalisation. Devenir Français juste pour gagner des titres ? Nicolas Batum avait par exemple déclaré : « Côté éthique cela pose des questions, côté basket il y en a zéro à se poser » . Du côté du Cameroun aussi ce choix n'a pas été très bien accueilli. Le sélectionneur Sacha Giffa avait déclaré que c'était « triste pour le continent africain ».

