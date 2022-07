NBA

NBA : Après le trade de Rudy Gobert, il s’enflamme totalement

Publié le 14 juillet 2022 à 19h35 par Thibault Morlain

Un nouveau chapitre s’ouvre donc pour Rudy Gobert. Alors que le pivot français n’avait connu que le Jazz jusqu’à présent en NBA, le voilà qu’il vient d’être tradé. Direction les Timberwolves. Désormais, Gobert va ainsi évoluer au sein de la franchise du Minnesota où il va notamment évoluer aux côtés de D’Angelo Russell. Ce dernier est d’ailleurs impatient de côtoyer son nouveau coéquipier.

Ces derniers mois, il était de plus en plus question d’un possible trade pour Rudy Gobert. Cela faisait maintenant 9 saisons que le Français évoluait du côté du Jazz. Avec la franchise de Salt Lake City, il s’est d’ailleurs imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, mais aujourd’hui, il rêvait de plus et notamment du titre de champion NBA. Pour cela, il fallait changer de franchise et c’est ce qui vient d’être fait. En effet, à partir de la saison prochaine, Rudy Gobert avec les Minnesota Timberwolves. Un nouveau chapitre pour le Français qui est impatient de débuter sous ses nouvelles couleurs. Et c’est également le cas pour ses nouveaux coéquipiers au sein de la franchise basée à Minneapolis.



« C’est très excitant »

Alors que les fans sont impatients de voir l’association entre Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns dans la raquette, D’Angelo Russell, meneur des Timberwolves, a lui aussi fait part de sa joie suite à ce trade du pivot français. Pour The Athletic et rapporté par BasketUSA , il a ainsi confié : « Je suis impatient pour ce nouveau groupe, pour ce nouveau chapitre. Ce qu’on a, c’est très excitant et je suis impatient de vivre ce processus. Je ne l’ai jamais été autant pour une équipe. Sur le papier, je n’ai jamais évolué dans une telle formation, aussi forte. On sait ce que Karl-Anthony Towns apporte offensivement, on sait qu’il domine dans ce domaine. Rudy, c’est pareil, mais en défense. Ce seul équilibre fait des merveilles pour notre équipe. Gobert détruit tout. Il demande énormément d’attention car, à lui seul, il contrôle les matches défensivement. Il va tellement apporter ».

« Tout va devenir naturel »

« Si on me met un shooteur et un joueur qui va vers le cercle, alors je peux rendre la vie facile à ceux autour de moi. Au début, Rudy va probablement être un peu en décalage, mais une fois qu’il aura compris ce qu’on fait, qu’on aura du succès, tout va se mettre en place et tout va devenir naturel », a également expliqué D’Angelo Russell sur cette arrivée de Rudy Gobert chez les Timberwolves.

« Le titre, c’est l’objectif »