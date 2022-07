NBA

NBA : Evan Fournier se fait clasher

Publié le 14 juillet 2022 à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

Très frustré par le choix d’origine du comité d’organisation des Jeux Olympiques, Evan Fournier s’est plaint à de nombreuses reprises du lieu du tournoi principal de basket. Finalement, c’est le handball qui prendra place Porte de Versailles. Philippe Bana, le président de la fédération, n’a pas manqué d’envoyer une petite pique à Evan Fournier.

A deux ans des Jeux Olympiques, le basket fait un peu plus parler que les autres sports. La raison est simple : la fédération et le comité d’organisation des Jeux Olympiques ne sont pas parvenus à se mettre d’accord pour le lieu du tournoi principal, alors que la phase finale se déroulera à Bercy. Au départ, la décision qui avait été prise était de les faire jouer au Parc des Expositions situé Porte de Versailles, dans un endroit qui accueille… le village des ânes du Salon de l’Agriculture. Un choix qui n’avait pas du tout plu…

Evan Fournier monte au créneau

Depuis plusieurs mois, Evan Fournier enchaîne les sorties pour pester contre ce choix. « Comment peut-on accepter de voir le basket, le sport co le plus populaire aux J.O, être envoyé dans le parc expo. Plafond trop bas, salle pas adaptée. On ne peut pas laisser passer ça ! », lançait-il sur Twitter , avant d’en rajouter une couche dans le journal L’Equipe : « Ils pensent vraiment faire jouer Team USA, ses stars qui pèsent des dizaines de millions et jouent dans des Arenas géantes tous les soirs dans ces conditions ? ».

Steph qui veut venir a Paris. Mais on va lui expliquer que les JO Paris 2024 c’est pas a Paris pck le basket est une discipline de “categorie 2”. Ahah ba bravo les mecs!!! https://t.co/rDmH4Byve7 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 21, 2022

Le basket à Lille, le handball Porte de Versailles

Finalement, une décision a été prise par le COJO : le tournoi principal aura lieu au Stade Pierre-Mauroy de Lille et la phase finale se tiendra à Bercy, comme prévu. Le perdant de cette histoire, c’est le handball qui se retrouve donc… Porte de Versailles ! Mais pas de quoi gêner Philippe Bana, le président de la fédération française de handball. « Aux Jeux olympiques de Londres, on a joué à la Copper Box, il y avait 5 000 places, c’était formidable. Au handball, on est des gens simples, calmes. On nous donne une salle et un ballon, on se débrouille. La Porte de Versailles, ça va être merveilleux. Il y aura nos copains du volley, d’autres activités. Il y aura une ambiance olympique très forte. C’est un beau premier étage de fusée avant de partir à Lille, franchement on est contents », concède-t-il dans des propos relayés par Parlons Basket .

Le président de la fédération de handball tacle Fournier