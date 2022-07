NBA

NBA : Kyrie Irving est déjà à Los Angeles

Publié le 10 juillet 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Depuis plusieurs semaines, Kyrie Irving aurait demandé son départ des Brooklyn Nets. Les Los Angeles Lakers font office de favori et continuent de négocier en coulisses pour trouver un accord autour d’un échange avec Russell Westbrook et des picks de Draft. Pendant ce temps, Kyrie Irving prépare sa saison… à Los Angeles !

Le feuilleton continue de battre son plein outre Atlantique. Après une saison très compliquée chez les Nets, Kyrie Irving ne souhaiterait pas continuer l’aventure avec Brooklyn. Même si la franchise new-yorkaise a bâti une « super team » taillée pour aller gagner le titre, le crash a été brutal. Lors de leurs saisons communes à New-York, James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant n’ont joué que 13 rencontres ensemble. Le premier est parti l’hiver dernier, le dernier a demandé son départ et Kyrie Irving a décidé de prendre la même route. Et les Nets, dans tout ça ?

Les Nets avaient prévenu

En interne, on est toujours resté prudent quant à l’avenir de Kyrie Irving. « Il a des décisions à prendre. Nous avons besoin de joueurs qui veulent être ici, qui sont altruistes, qui veulent faire partie de quelque chose de plus important qu’eux-mêmes, qui jouent en équipe et qui sont disponibles. Il y a un objectif et, pour l’atteindre, nous allons avoir besoin de la disponibilité de tout le monde. Ça vaut non seulement pour Kyrie [Irving], mais pas que. Il y aura des discussions. C’est un sport d’équipe et nous avons besoin de tout le monde sur le terrain. Veulent-ils faire partie [du projet] ? Sont-ils motivés par quelque chose qui n’est pas bon pour l’équipe ? Telles sont les questions que nous devons nous poser et poser aux joueurs que nous souhaitons re-signer », confiait Sean Marks, le general manager de la franchise, après l’élimination des Nets contre les Celtics (4-0) au premier tour des playoffs.

Les Lakers sont favoris

Si plusieurs destinations ont d’abord été évoquées, il n’en reste plus qu’une dans les discussions : les Los Angeles Lakers. En Californie, la saison a été encore plus difficile qu’à New York. Pas qualifiés pour le play-in, les Lakers veulent changer plusieurs choses et certains mouvements ont déjà eu lieu, notamment sur le banc. Auteur d’une saison très décevante, Russell Westbrook pourrait être échangé avec Kyrie Irving, reste à trouver un terrain d’entente pour les picks de Draft des années 2027 et 2029. Les Lakers ont déjà tout usé jusque là, les options ne sont donc pas nombreuses.

Kyrie Irving se rapproche de Los Angeles…

Mais pour le moment, les négociations avanceraient très bien. « Je pense qu’il sera un Laker avant le début du camp d’entraînement, en septembre, reste simplement à savoir quand. Les Lakers doivent être patients. De ce que j’ai pu entendre, les Nets ne feront rien avec Kyrie avant d’en avoir terminé avec Kevin Durant », révélait Brad Turner, journaliste qui couvre l’actualité des Lakers, dans des propos relayés par Parlons Basket . En clair, l’avenir de Kyrie Irving dépendrait déjà de celui de Kevin Durant. Et à l’heure actuelle, KD semble encore loin d’être fixé sur son futur. Le double champion NBA a plusieurs idées en tête mais les Nets seront gourmands.

🚨 INFO FREE AGENCYUn accord entre les Lakers et Les Nets aurait était trouvé dans le cadre du trade de Kyrie Irving !!Mieux selon l'entourage de Rich Paul, l'agent de Lebron James aurait confier que le trade de Kyrie était clôturé et qu'il sera annoncé pour le 17 Juillet ! pic.twitter.com/JhnvEpctVG — LeBron James Fan 🇨🇵 (@LBJxGoat) July 9, 2022

… et impressionne déjà !