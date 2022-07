NBA

NBA : Un énorme trade réalisé par les Knicks, Fournier poussé vers la sortie ?

Publié le 14 juillet 2022 à 10h35 par Jules Kutos-Bertin

Auteur d’une saison intéressante sur le plan personnel, Evan Fournier n’a néanmoins pas pu emmener les New York Knicks en playoffs. Un échec collectif qui pourrait avoir un impact sur son avenir puisque la franchise new-yorkaise réfléchirait à un possible trade avec Donovan Mitchell, la star du Jazz. Si jamais un mouvement avait lieu, Evan Fournier serait impliqué.

Evan Fournier est à un tournant de sa carrière. Après avoir fait ses armes pendant sept saisons au Magic d’Orlando, le 20ème de la Draft 2012 est allé voir ailleurs. Une pige express à Boston avant de s’envoler vers New York où il s’est engagé avec les Knicks, l’un de ses rêves d’enfant. Personnellement, Evan Fournier a vite pris en mesure ce nouveau challenge et est devenu rapidement une pièce maîtresse de la franchise. Mais collectivement, l’enthousiasme n’est pas le même pour le vice-champion olympique…

Le constat très clair de Fournier sur la saison des Knicks

Malgré un bon début de saison, les Knicks retombent dans leurs travers et ne parviendront jamais à enchaîner. Résultat, avec un bilan légèrement négatif, impossible d’accrocher le play-in. « Ça fait un moment qu'on le sent venir, donc tu peux le digérer, mais tu ne l'acceptes pas… », regrette l’arrière français dans des propos relayés par Le Figaro . « On n'a jamais réussi à trouver une osmose, une manière de jouer pour gagner. Avec 37 victoires, on serait neuvièmes à l'Ouest, donc en play-in, mais comme l'Est s'est renforcé... Malgré ce facteur imprévu, ça reste une immense déception. Si on ne fait pas une bien meilleure saison l'an prochain, ils vont tous nous foutre dehors ! », conclut Fournier. Le ton est donné…

Rester à New-York est l’idée

Sous contrat jusqu’en 2025, Evan Fournier se voit bien continuer chez les Knicks. Surtout vu la période qu’il vit actuellement. « Je rentre à peine dans mon "prime" et je me vois continuer plusieurs années en titulaire. En défense, je dois m'y mettre dès le début de saison, puis en attaque je dois avoir une conversation avec le coach cet été. J'ai compris mon rôle, mais je peux faire plus et aider sur d'autres situations. J'ai toujours été un créateur et je n'ai jamais été aussi fort, aussi capable. Cela se verra avec les Bleus », expliquait-il juste après la fin de saison de sa franchise.

The Jazz wanted Julius Randle, Evan Fournier, Derrick Rose, RJ Barrett, Obi Toppin and 6 first-round picks for Donovan Mitchell. 🍿 the Knicks declined 👀 pic.twitter.com/4iF5Qwgb6y — Johnson White  (@JohnsonWhiteNBA) July 13, 2022

Donovan Mitchell, bourreau d’Evan Fournier ?