NBA : Après son trade, Rudy Gobert met les points sur les i

Publié le 4 juillet 2022 à 14h35 par Quentin Guiton

Tradé du Jazz aux Minnesota Timberwolves vendredi dernier, Rudy Gobert en a surpris plus d’un ! Dans une interview consacrée à L’Equipe, le pivot français est revenu pour la première fois sur sa décision. Un choix mûrement réfléchi et surtout un joueur heureux et plein d’ambition pour ce nouveau challenge.

La nouvelle est tombée dans la soirée de vendredi en France. Et quelle nouvelle. Le pivot français du Jazz Rudy Gobert a été tradé aux Minnesota Timberwolves ! Déjà assurément l’un des plus gros mouvements de cet intersaison en NBA. Mais ce trade n’arrive pas par hasard. Après une nouvelle saison plutôt frustrante pour Utah avec une élimination dès le premier tour des Play-offs face aux Dallas Mavericks, les choses allaient inévitablement changer à Salt Lake City. Puis, il y a l’utilisation de Rudy Gobert qui était fortement critiquée par les observateurs. Et c’est donc le tricolore de 2m16 qui a changé d’air en étant envoyé dans le Minnesota. Un échange surprenant pour beaucoup, mais parfaitement réfléchi du côté du trentenaire.

« Le titre, c'est l'objectif »

Pour Rudy Gobert, c’était clair : trade oui, mais dans une franchise armée pour aller au bout, gagner le titre ! Il a ainsi expliqué pour L'Equipe ce lundi : « Je savais que j'allais tomber dans une équipe qui aurait les armes pour jouer à très haut niveau. Je suis dans mes meilleures années de basketteur, je n'allais pas renforcer des équipes qui veulent reconstruire. […] le titre, c’est l’objectif » . Pas le temps donc pour Gobert d’aider des « petites franchises ». Et les Timberwolves ont convaincu le pivot. Il faut dire que, malgré son image de « looser » quand on regarde l’histoire de la franchise, Minnesota a réussi à sortir la tête de l’eau et fait partie aujourd’hui des franchises les plus excitantes pour l’avenir !

