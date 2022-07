NBA

NBA : En plein trade, Rudy Gobert s’amuse sur les réseaux sociaux

Publié le 2 juillet 2022 à 10h35 par Jules Kutos-Bertin

Annoncé sur le départ du Jazz, Rudy Gobert a été tradé du côté de Minnesota. Après neuf ans passés dans l’Utah, le pivot français va donc découvrir autre chose. Et au moment de gérer son changement de franchise, Gobert était tranquillement en train de jouer au ping-pong avec l’influenceur Mister V.

« Quand je suis arrivé il y a 9 ans, je voulais gagner un titre, ça n’a pas changé. Je veux encore gagner, mais certaines choses ne dépendent pas de moi. Je ferai tout pour être le meilleur possible sur le parquet, et jouer pour gagner. Je ne peux pas contrôler le reste ». Après l’élimination du Jazz en playoffs, Rudy Gobert restait plutôt discret concernant son avenir. Partir ou rester, le pivot français était prêt à tout. Mais pour enfin décrocher un titre de champion NBA, Gobert avait peut-être besoin de quitter Utah. C’est désormais chose faite.

« J’étais juste un gamin quand je suis arrivé il y a 9 ans »

« Utah!!! J’étais juste un gamin quand je suis arrivé il y a 9 ans, mais j’ai été soutenu et adopté dès le premier jour. J’y suis devenu adulte comme homme et comme joueur sous vos yeux, et je vous remercie pour chaque moment passé là-bas. Utah et sa communauté auront toujours une place particulière dans mon coeur. Merci. L’aventure continue… », a posté Rudy Gobert sur ses réseaux sociaux après son départ. Élu trois fois meilleur défenseur de l’année avec le Jazz, Gobzilla s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA.

Si vous voulez savoir comment Rudy gère son transfert, @MisterVonline a la réponse 😭🐺 pic.twitter.com/sC6CAe320j — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) July 2, 2022

Rudy Gobert débarque à Minnesota

Pour son avenir, les rumeurs étaient nombreuses, notamment du côté de Chicago. « Les Bulls restent déterminés à l’idée de trouver le pilier optimal du frontcourt à associer à LaVine et DeRozan. Chicago continue de prospecter le marché pour le pivot et double All-Star Nikola Vucevic, indiquent des sources. L’équipe a fait part d’un intérêt pour Rudy Gobert, mais elle ne semble pas vouloir inclure Patrick Williams aux côtés de Vucevic dans un package pour Gobert, rapportent des sources à B/R », expliquait à ce sujet Jake Fischer, journaliste américain. Finalement, après neuf ans passés dans le Jazz, le vice-champion olympique a quitté sa franchise de toujours pour rejoindre Minnesota. Rudy Gobert débarque donc chez les Wolves, en échange de Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Leandro Bolmaro et Jarred Vanderbilt. Mais aussi plusieurs premiers tours de Draft (en 2023, 2025, 2027 et 2029) et la possibilité d’échanger son premier tour de Draft en 2026. Pour s’attacher les services de Rudy Gobert, Minnesota a investi. Dans l’autre sens, le Jazz veut construire son 5 de départ autour de Donovan Mitchell.

Un trade géré… avec Mister V

Et quelques minutes après son grand départ du Jazz, Rudy Gobert a réagi d’une manière… étonnante. En vacances avec l’influenceur Mister V, le pivot de l’équipe de France a géré son trade tranquillement, en pleine partie de ping-pong, écouteurs aux oreilles. A quelques semaines de l’Euro basket, Rudy Gobert a donc réglé la question de son avenir. De bon augure avant de retrouver ses copains en sélection.