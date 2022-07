NBA

NBA : Rudy Gobert ne fait décidément pas l’unanimité, une équipe lâche l’affaire

Publié le 1 juillet 2022 à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

Annoncé sur le départ du Jazz, Rudy Gobert attendait avec impatience l’ouverture de la free agency. Suivi par les Chicago Bulls, le pivot français n’a finalement pas été choisi par la franchise de l’Illinois qui a privilégié le choix Andre Drummond. Pour Gobert, l’avenir pourrait encore s’écrire avec la franchise de l'Utah.

A 30 ans, Rudy Gobert s’est imposé comme l’un des joueurs les plus fiables de NBA. Avec trois sélections au All Star Game, le pivot du Jazz est le pilier de sa franchise. Mais après huit saisons passées outre Atlantique, Rudy Gobert n’a pas encore gagné le moindre titre de champion NBA. Un manque considérable dans son palmarès. Pour enfin décrocher un succès, Gobert pourrait quitter la franchise de Salt Lake City et se rapprocher d’une équipe plus compétitive. Après l’élimination du Jazz en playoffs, le vice champion olympique restait discret concernant son avenir : « Quand je suis arrivé il y a 9 ans, je voulais gagner un titre, ça n’a pas changé. Je veux encore gagner, mais certaines choses ne dépendent pas de moi. Je ferai tout pour être le meilleur possible sur le parquet, et jouer pour gagner. Je ne peux pas contrôler le reste ».

Les Bulls intéressés

Mais pour aller où ? Très vite, les Chicago Bulls ont fait office de favori pour accueillir Rudy Gobert. « Les Bulls restent déterminés à l’idée de trouver le pilier optimal du frontcourt à associer à LaVine et DeRozan. Chicago continue de prospecter le marché pour le pivot et double All-Star Nikola Vucevic, indiquent des sources. L’équipe a fait part d’un intérêt pour Rudy Gobert, mais elle ne semble pas vouloir inclure Patrick Williams aux côtés de Vucevic dans un package pour Gobert, rapportent des sources à B/R », expliquait à ce sujet Jake Fischer, journaliste américain. De l’autre côté, le Jazz avait posé ses conditions : Gobert ne sera pas bradé et ne partira qu’en cas « d’offre majeure ». Elle ne devrait pas venir de Chicago…

Rudy Gobert vers un avenir… au Jazz ?