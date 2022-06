NBA

NBA - Nets : Kevin Durant veut un transfert

Publié le 30 juin 2022 à 21h07 par Arthur Montagne mis à jour le 30 juin 2022 à 21h33

Alors que la free agency débute ce jeudi soir, la première bombe est déjà tombée en NBA ! En effet, selon plusieurs sources, Kevin Durant aurait décidé de quitter les Nets dès cet été. L'ancien joueur des Warriors aurait prévenu sa direction de son intention de partir. C'est un séisme qui frappe la Ligue nord-américaine.

C'est la première sensation de l'été en NBA ! Alors que des gros trades n'étaient pas forcément dans les tuyaux, une bombe vient d'être lâchée. Kevin Durant aurait demandé à quitter les Nets selon les médias américains ! L'ancien joueur des Warriors sort d'une saison très compliquée ponctuée par une élimination dès le premier tour des play-offs, sweepé par les Celtics. Une humiliation qui passe mal pour Kevin Durant qui aurait donc prévenu la direction de la franchise de Brooklyn qu'il souhaitait être tradé cet été. Le début d'un long feuilleton.

Vers l'un des plus gros trades de l'histoire de la NBA

Comme souvent, l'information est venue des deux plus gros insiders de la NBA. Shams Charania, de The Athtletic , assure ainsi que « Kevin Durant a réclamé un trade pour quitter Brooklyn », tandis qu'Adrian Wojnarowski, d' ESPN , explique de son côté que « le GM des Nets Sean Marks travaille avec Kevin Durant et son business manager Rich Kleiman pour lui trouver un trade . » Par conséquent, le feuilleton Kevin Durant ne fait que commencer puisqu'il possède un contrat de 4 ans à 200M$ soit environ 191M€. Autrement dit, pour attirer Kevin Durant, les franchises vont devoir présenter une offre de trade exceptionnelle qui pourrait bien devenir la plus grosse opération de toute l'histoire de la NBA.

Kevin Durant has requested a trade out of Brooklyn, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022

Brooklyn Nets GM Sean Marks is working with Kevin Durant and his business manager Rich Kleiman on finding a trade for the franchise star, Kleiman tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022

Quelle franchise pour Durant... et Irving ?

Reste désormais à savoir où évoluera Kevin Durant la saison prochaine ? Alors que Miami et Toronto seraient bien placés, ce serait finalement Phoenix qui pourrait remporter la mise selon les informations de Yahoo Sports . Finalistes en 2021, les Suns sortent d'une saison décevante puisqu'ils s'imaginer soulever le trophée, mais ont finalement été stoppés dès le 2e tour contre les Mavericks. Il faudra toutefois se montrer très convaincant et offrir du lourd aux Nets pour que le trade puisse être équitable. Quoi qu'il en soit, c'est une révolution qui se prépare aux Nets puisque Kyrie Irving a également évoqué la possibilité de quitter Brooklyn. D'ailleurs, ces derniers jours, Adrian Wojnarowski assurait que « les Nets veulent rester ‘disciplinés’ par rapport à l’extension de Kyrie Irving. […] Mais ils prennent également le risque de se mettre à dos Kevin Durant, qui pourrait revenir sur son engagement avec Brooklyn en cas de départ d’Irving. » Par conséquent, si Kevin Durant réclame son départ, c'est peut-être un indice concernant l'avenir de Kyrie Irving. De son côté, James Harden est encore dans le flou alors que Ben Simmons n'a toujours pas porter le maillot de Brooklyn. Le Big Three n'aura donc jamais pesé chez les Nets.

Quand Kevin Durant annonçait... qu'il restait aux Nets