NBA : Le salaire de Rudy Gobert à l’origine d’un clash entre stars

Publié le 29 juin 2022 à 14h35 par Jules Kutos-Bertin

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs en NBA, Rudy Gobert a un contrat estimé à plus de 200M€ sur cinq ans. Même s’il est en partance du Jazz, le pivot français ne devrait pas voir ses émoluments diminuer. Critiqué récemment par Shaquille O’Neal, le vice champion olympique a été défendu par… Kevin Durant !

La situation de Rudy Gobert continue de faire jaser. Neuf années après son arrivée au Jazz, le pivot français n’a toujours pas remporté le titre de champion NBA dont il rêve. Un gros manque dans son palmarès qui pourrait pousser le triple DPOY (defensive player of the year) à quitter Utah. « Quand je suis arrivé il y a 9 ans, je voulais gagner un titre, ça n’a pas changé. Je veux encore gagner, mais certaines choses ne dépendent pas de moi. Je ferai tout pour être le meilleur possible sur le parquet, et jouer pour gagner. Je ne peux pas contrôler le reste », expliquait Rudy Gobert après l’élimination du Jazz au premier tour des playoffs.

Un départ du Jazz ?

Vu son passif en NBA, Rudy Gobert ne devrait pas avoir de mal à trouver une nouvelle franchise. Toutefois, le Jazz a été clair : Gobert ne sera pas bradé, il faudra une « offre majeure » pour le déloger de son équipe actuelle. Heureusement pour le vice champion olympique, les prétendants sont là. « Les Bulls restent déterminés à l’idée de trouver le pilier optimal du frontcourt à associer à LaVine et DeRozan. Chicago continue de prospecter le marché pour le pivot et double All-Star Nikola Vucevic, indiquent des sources. L’équipe a fait part d’un intérêt pour Rudy Gobert, mais elle ne semble pas vouloir inclure Patrick Williams aux côtés de Vucevic dans un package pour Gobert, rapportent des sources à B/R », révélait Jake Fischer, journaliste américain.

Shaquille O’Neal cartonne Rudy Gobert

Et même s’il n’a pas encore changé de franchise, Rudy Gobert fait parler de lui en raison de son énorme salaire. Avec un contrat à plus de 200M$ sur cinq ans, Gobzilla fait des jaloux, dont Shaquille O’Neal. « Laisse-moi te dire quelque chose, tu crois que je suis heureux de voir que Rudy Gobert touche pas moins de 250 millions de dollars sur son contrat ? Kevin Durant a absolument raison. Nous, les anciens joueurs, nous sommes mécontents parce que nous n’avons pas eu cette chance. Tu as ces shooteurs qui tirent à 22%, et ils trouvent le moyen de toucher 30 millions la saison. Un mec comme D. Scott était à 45/50% en carrière au tir, et son plus gros salaire doit probablement être de 7 millions. Donc tu peux être sûr que nous sommes mécontents. Nous avons une opinion, et elle compte », lançait le Shaq dans des propos relayés par Parlons Basket .

Shaquille is hilarious. You’re a billionaire bro lol https://t.co/11Bq3EIY6i — Kevin Durant (@KDTrey5) June 28, 2022

