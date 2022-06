NBA

NBA : Kevin Durant s’offre un nouveau clash avec des légendes

Publié le 22 juin 2022 à 15h35 par Jules Kutos-Bertin

Critiqué par Charles Barkley sur la valeur de ses titres de champion NBA et sur son impact avec les Golden State Warriors, Kevin Durant n’avait pas hésité à lui répondre sèchement. Alors que Shaquille O’Neal a pris la défense de Barkley, KD en a remis une couche en s’en prenant… au Shaq !

Rien n’ aura été facile cette saison pour Kevin Durant. Pour sa seconde année pleine avec les Brooklyn Nets, KD espérait rafler son troisième titre de champion NBA. Vu la dream team de la franchise new-yorkaise, elle faisait logiquement office de favori. Pourtant, la saison n’a pas été facile, en partie à cause des problèmes interminables avec Kyrie Irving et son refus de se vacciner. Résultat, les Nets ont été « sweep » par les Celtics au premier tour des playoffs. Un sévère 4-0 qui a remis Brooklyn à sa place et Kevin Durant avec. D’habitude intraitable à ce niveau de la compétition, le double MVP des Finales a cette fois été méconnaissable. « Pour être honnête, je réfléchis trop dans cette série. Je veux dire dans ma façon d’aborder les matches. Je me prépare bien pourtant, mais ce sont des petites décisions qui ne tournent pas en ma faveur. Il y a des moments où j’ai besoin d’y aller, de ne pas penser et de simplement jouer. Je ne pense pas que la fatigue soit un facteur. Je me sens bien, je ne suis pas essoufflé. Mon corps ne me fait pas mal. Donc je ne rejette pas la faute là-dessus », confiait Kevin Durant juste avant l’élimination des Nets. Cette contre-performance mêlée au succès des Golden State Warriors, c’est du pain béni pour les détracteurs de KD . « Je ne veux pas être méchant avec Kevin Durant, mais tout le monde parle toujours des titres, alors je vous le répète : tous les passagers du bus ne m’intéressent pas. Si tu n’es pas le conducteur du bus, tu ne peux pas te pavaner et te considérer comme un champion. Si t’es passager je ne veux même pas t’entendre. Tous ces gars se vantent avec leurs titres mais ils n’ont absolument rien fait. Quand tu es le conducteur de ta franchise, que toute la pression est sur tes épaules, que tu es obligé de bien jouer pour ne pas recevoir un flot de critiques, c’est totalement différent. Et pour l’instant, qu’est-ce qu’il se passe quand Kevin Durant se retrouve au volant ? Il a perdu en Finales. Et il a beau avoir été MVP avec Golden State, il n’était pas le meilleur joueur. Iguodala a été MVP, est-ce qu’il est meilleur que Curry ? », lâchait Charles Barkley dans des propos relayés par Parlons Basket .

« Il n’a pas besoin de sécurité Shaquille »