NBA : Nouvelle destination prestigieuse pour Rudy Gobert

Publié le 21 juin 2022 à 19h35 par Baptiste Lefilliatre

Pensionnaire du Utah Jazz depuis 2013, Rudy Gobert n’a jamais semblé aussi proche d’un départ de la franchise de Salt Lake City, qui a pris la porte dès le premier tour des play-offs cette saison. Le pivot français est annoncé avec insistance du côté des Chicago Bulls, mais rien n’est encore acté.

Lorsque la NBA reprendra ses droits à la rentrée, Rudy Gobert entamera sa huitième saison dans la ligue fermée nord-américaine. L’aventure du Français outre-Atlantique a débuté en 2013, quand il fut candidat à la Draft. Le pivot, annoncé cette année-là comme prétendant au top 10 voire au top 5 par les analystes américains, est sélectionné dès le premier tour, en 27ème position par les Denver Nuggets. Or, le tricolore ne portera jamais le maillot de la franchise du Colorado, puisqu’il est dans la foulée inclus dans un trade avec le Utah Jazz, qui devient ainsi sa nouvelle équipe. Après plusieurs saisons consécutives sans connaître la joie de disputer les play-offs, Gobert et ses coéquipiers parviennent enfin à se hisser en phase finale du championnat lors de la saison 2016/2017. Une performance que le Jazz rééditera ensuite chaque saison. Malgré cette importante régularité, la franchise évoluant à Salt Lake City n’est jamais parvenue à se hisser en finale NBA. Cette année encore, Utah s’est incliné dès le premier tout des play-offs face aux Dallas Mavericks (4 victoires à 2 pour les Mavs). Une déception de plus qui pourrait bien provoquer du mouvement au sein du club, et notamment pour un certain Rudy Gobert.

Gobert vers les Bulls ?