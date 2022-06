NBA

Champion avec les Warriors, Draymond Green clash encore une star de la NBA

Publié le 21 juin 2022 à 11h35 par Pierrick Levallet

Après avoir remporté sa quatrième bague en NBA face aux Boston Celtics cette saison, Draymond Green n’en finit plus de faire des sorties fracassantes sur les réseaux sociaux. Après s’être moqué de ses adversaires lors des Finals, l’ailier fort des Golden State Warriors a remis en place Ja Morant, ce dernier ayant affirmé que les Memphis Grizzlies étaient restés dans la tête de la franchise de San Francisco.

Après avoir connu une saison très délicate en 2021, les Golden State Warriors sont de retour au sommet de la ligue américaine de basket. Victorieuse le 17 juin dernier, la franchise de San Francisco a de nouveau été sacrée championne en NBA après avoir remporté sa série contre les Boston Celtics (4-2). Après l’ultime rencontre, Stephen Curry a été élu MVP des Finals, distinction qui lui avait échappé à trois reprises par le passé aux profits d’Andre Iguodala et de Kevin Durant. De son côté, Draymond Green ne cesse de fanfaronner sur les réseaux sociaux. Fier de sa quatrième bague à la main et spécialiste du trash talk tant sur le parquet qu'en-dehors, l’ailier fort des Golden State Warriors s’est d’abord amusé à chambrer gentiment les Boston Celtics et ses supporters qui le critiquaient pendant la série. Draymond Green s’est d’ailleurs montré plutôt cash sur certaines réponses. Mais le joueur de 32 ans n’avait visiblement pas l’air de vouloir s’arrêter là. Après la franchise du Massachusetts, Draymond Green s’en est pris à une star de la NBA.

We traded that real estate in @JaMorant the property value was higher in Boston https://t.co/X7Du6zSiZF — Draymond Green (@Money23Green) June 19, 2022

Draymond Green remet Ja Morant à sa place