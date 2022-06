Basket

NBA : Stephen Curry au coeur d'une polémique raciste ?

Publié le 20 juin 2022 à 13h35 par Hugo Ferreira

Au terme d’une saison plus que convaincante, les Golden State Warriors ont remporté le titre de champion, pour la 4ème fois en 8 ans. De son côté, Stephen Curry a été élu MVP des finales pour la première fois de sa carrière, lui qui a évolué à un très haut niveau. Toutefois, Skip Bayless n’est pas de cet avis. En effet, l’analyste trouve que le meneur a été un fantôme, et se retrouve même accusé de racisme pour sa remarque.

Les Boston Celtics de Bill Russell (1957-1969), les Los Angeles Lakers de Magic Johnson (1980-1991) ou encore les Chicago Bulls de Michael Jordan (1989-1998), chaque époque possède sa dynastie. Et s’il y a bien une franchise qui est sortie du lot durant cette décennie, il s’agit des Golden State Warriors. Mené par un trio composé de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, les Dubs marchent sur l’eau. En effet, les Californiens ont disputé 6 des 8 dernières finales, pour un totale de 4 titres de champion. Handicapés par les blessures de leur arrière et leur meneur, ceux-ci n’ont pas participé aux deux précédentes campagnes de Playoffs, et faisaient leur retour cette année. Alors qu’ils ne partaient pas du tout en tant que favoris, ils ont finalement su triompher de chaque adversaire, jusqu’à affronter les C’s au dernier tour. Vainqueurs en 6 rencontres, ces Warriors continuent d’écrire leur nom dans l’histoire de la ligue, notamment Chef Curry , qui a remporté son premier trophée de MVP des finales. Cependant, cela ne suffit pas à convaincre Skip Bayless, pour qui le natif d’Akron n’a pas évolué à un bon niveau dans cette ultime série.

