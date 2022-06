Basket

NBA : Rudy Gobert se lâche sur Stephen Curry

Publié le 20 juin 2022 à 11h35 par Hugo Ferreira

Alors que les Golden State Warriors ont remporté un nouveau titre de champion et que Stephen Curry a été élu MVP des finales pour la première fois de sa carrière, le meneur semble avoir grimpé dans le classement des meilleurs joueurs de l’histoire. Un débat difficile selon Rudy Gobert, qui lui souhaite bonne chance pour réaliser le back-to-back.

Ils n’étaient pas favoris, et pourtant les Golden State Warriors sont bien les champions NBA 2022. Opposés aux Boston Celtics, les hommes de Steve Kerr n’étaient pas en position de force, surtout après avoir perdu le premier match, à domicile. Cependant, ces derniers ont mis un coup d’accélérateur alors qu’ils étaient menés (1-2), et ont finalement remporté la série (4-2). De son côté, Stephen Curry a gagné le seul titre qui lui échappait, celui de MVP des finales. Longtemps pointé du doigt par ses détracteurs pour ce manque, le meneur peut désormais se targuer d’avoir tous les trophées en sa possession, un argument solide dans le débat du top 10 des meilleurs joueurs de tous les temps. S’il semble indéniable que le natif d’Akron fait partie du haut du panier, certains supporters estiment qu’il lui manque encore quelque chose pour intégrer un clan aussi restreint. Malgré tout, Rudy Gobert pense que Chef Curry fait bel et bien partie des plus grands basketteurs de l’histoire.

« Il est dans le haut de la liste, c’est certain »