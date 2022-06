NBA

NBA : Un coup de tonnerre pour l’avenir de Kevin Durant ?

Publié le 19 juin 2022 à 17h35 par Thomas Bourseau

Kevin Durant approche de la dernière partie de sa carrière professionnelle et pourrait très clairement prendre la décision de quitter les Brooklyn Nets dans un avenir proche. Selon un membre d’un front office de NBA resté anonyme, Minnesota serait une destination parfaite pour celui qui est surnommé KD.

Arrivé blessé à l’été 2019 et ayant été écarté des parquets pendant toute une saison, Kevin Durant vient de boucler sa deuxième saison pleine chez les Brooklyn Nets. Malgré l’énorme roster des Nets avec notamment James Harden lors de la deuxième partie de la saison dernière et aux côtés de Kyrie Irving pour cette série de Play-Offs, Kevin Durant n’a pas pu réitérer les mêmes performances qu’avec les Golden State Warriors et leur Super team en 2017 et 2018. Pire, Brooklyn n’a pas atteint de finale NBA depuis l’arrivée de Kevin Durant. À présent âgé de 33 ans et soufflant sa 34ème bougie en septembre prochain, celui qui est surnommé KD se rapproche doucement, mais sûrement de la fin de sa carrière de joueur professionnel bien qu’il ait dernièrement avoué à David Letterman ne pas songer à un départ à la retraite pour le moment. « Le fait que Tom Brady dise qu’il peut jouer jusqu’à 50 ans ? Trop drôle, je paierais pour voir ça. Si j’ai un âge en tête ? Non, j’en avais un avant, mais non. (…) Combien de temps je veux encore jouer ? Je ne sais pas. Jusqu’à ce que l’envie me passe. J’aimerais pouvoir revivre ça, c’est sûr (ndlr gagner des titres NBA) ».

