NBA : Moqué, Kevin Durant répond après le sacre des Warriors

Publié le 19 juin 2022 à 16h35 par Ewen Robin

Les Golden State Warriors ont remporté la NBA pour la 7e fois de l’histoire de la franchise. C’est au détriment des Celtics que Stephen Curry et ses coéquipiers se sont imposés 4 manches à 2. Forcément, Kevin Durant a été moqué sur les réseaux sociaux. En effet, depuis son départ des Warriors, l’Américain ne fait qu’enchaîner les échecs. Sur Twitter, Durant a répondu à ses détracteurs…

Les Warriors ont terminé la saison 2021-2022 sur un 7e succès en finale de NBA. Auteurs d’un départ canon en campagne régulière, ils ont un peu levé le pied par la suite, mais ont fini par remporter le titre en venant à bout des Bostons Celtics. Stephen Curry fraichement élu MVP de la finale, s'était exclamé, en larme : « Je suis tellement fier de ce groupe. Je remercie chaque jour Dieu de pouvoir faire ce sport au plus haut niveau avec des gens incroyables. C’est comme ça… On joue pour gagner un titre, et vu ce qu’on avait vécu depuis trois ans, personne en début de saison nous imaginait à cette place… Sauf ceux qui étaient sur le terrain ce soir, et c’est incroyable. C’est surréaliste ». Tandis que les Warriors ont donc pu dignement fêter leur sacre, la soirée avait un goût amer pour Kevin Durant. Déjà pris à partie par les fans après la qualification de Golden State Warriors en finale, le double champion a reçu de nombreuses moqueries. Ces provocations font suite au départ très controversé de Kevin Durant. Parti suite à la défaite en 2019 contre les Raptors, l’ailier américain avait décidé de rejoindre les Nets de Brooklyn pour rejoindre Kyrie Irving. Malheureusement, KD n’arrive pas à obtenir de résultats et les Nets se sont fait éliminer dès le premier tour des playoffs après un sweep face aux Celtics.

The @warriors are the 2021-22 NBA Champions! #NBA75 pic.twitter.com/ckNLJTdQ1C — NBA (@NBA) June 17, 2022

Kevin Durant sort du silence