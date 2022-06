Basket

Finales NBA : Warriors champions, Curry MVP, les meilleurs moments du Game 6 en vidéo

Publié le 17 juin 2022 à 9h18 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 17 juin 2022 à 9h22

On savait que ce Game 6 pouvait être le dernier, les Warriors n’ont pas manqué l’occasion. Devant Boston presque tout le match, Golden State a fait plier les Celtics au TD Garden pour s’offrir un nouveau titre de champion NBA. Encore brillant, Stephen Curry a été élu MVP des Finales pour la première fois de sa carrière.

Après un Game 5 assez étrange où l’adresse n’a pas été au rendez-vous, Celtics et Warriors s’étaient données rendez-vous au TD Garden pour le 6ème match d’une série déjà classique. Pour la première fois, Golden State avait une balle de match. D’entrée de jeu, les C’s annoncent la couleur. De l’intensité, de l’adresse et une avance de dix points. Sans paniquer, les Warriors sont restés dans le coup avant de mettre un énorme coup de massue à Boston. De 22-18, les hommes de Steve Kerr sont passés à 22-39. Comme si le célèbre troisième quart-temps des Warriors venaient plus tôt que prévu…

Stephen Curry dans ses œuvres 😶‍🌫️ pic.twitter.com/NvZc7LAvHU — First Team (@FirstTeam101) June 17, 2022

Boston s’est battu mais Golden State était trop fort

En deuxième mi-temps, Boston a d’abord maintenu l’écart. Face à l’adresse des Warriors à longue distance, la franchise bostonienne a lutté mais n’a jamais rompu, ou presque. En fin de match, Jaylen Brown et Al Horford ont même permis aux Celtics de revenir à 9 longueurs. Le TD Garden l’a vite compris, le match pouvait très vite tourner. Mais en face, Golden State était trop fort. Maladroit (0/9 à trois points) lors du match précédent, Stephen Curry a réglé la mire et a piqué là où cela fait mal. 103-90 pour les Warriors qui retrouvent leur couronne après quatre années de disette.

🏀 #NBAFinals 🥲 C'est l'image de la nuit : Stephen Curry en larmes juste avant le coup de sifflet final !👊 Une très belle émotion pour le MVP des Finals ! pic.twitter.com/QOiSoXgWEX — NBAextra (@NBAextra) June 17, 2022

Stephen Curry enfin MVP des Finales