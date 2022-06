Basket

Finales NBA : Kerr, Green, Thompson... Les Warriors hallucinent après la prestation XXL de Stephen Curry

Publié le 11 juin 2022 à 12h35 par La rédaction

43 points, 10 rebonds et 4 passes. Stephen Curry a été exceptionnel sur le parquet du TD Garden pour ramener les Warriors à 2-2 dans ces Finales NBA face aux Boston Celtics. Après la rencontre, Chef Curry a reçu les compliments de Steve Kerr, Draymond Green et Klay Thompson.

Et Stephen Curry ralluma la flamme… Menés 2-1 par les Boston Celtics, les Golden State Warriors n’avaient pas le droit à l’erreur lors de ce game 4. Au terme d’une match disputé de bout en bout, les Californiens se sont imposés 107-97 grâce à un Stephen Curry taille MVP, auteur de 43 points. Déjà étincelant lors des trois premières rencontres, le meneur des Warriors a continué son festival avec un 7/14 à longue distance. Si Klay Thompson a inscrit des shoots importants dans le money time , Draymond Green a encore été absent des débats, à tel point que Steve Kerr l’a mis sur la touche à 7 minutes de la fin. Mais ce vendredi, il n’y avait que Stephen Curry sur le parquet.

« Steph ? Oui, il a eu un peu de mal ce soir… », ironise Steve Kerr

« C'était une victoire difficile. Le premier quart-temps a donné le ton. Notre agressivité en défense, c'était le jour et la nuit par rapport au match 3. Ca vous donne assez de vie pour résister aux passages compliqués. Je suis fier de tout le monde en termes d'engagement physique, de concentration, de persévérance. Du travail bien fait ce soir. Ma meilleure performance en finale ? Je ne peux pas noter mes performances, non », a confié le triple champion NBA, modeste, dans des propos relayés par L’Equipe . Steve Kerr, lui, a une fois de plus tiré son chapeau à son meneur : « Steph ? Oui, il a eu un peu de mal ce soir... (sourires) Non, sérieusement, il a été stupéfiant. Boston a la meilleure défense de la ligue. Des costauds et des puissants à chaque poste. Que Steph encaisse cette pression tout le match tout en restant capable de défendre de l'autre côté du terrain vous prouve qu'il n'a jamais été aussi fort physiquement dans sa carrière. Ça lui permet de faire ce qu'il fait. Steph ne montre normalement pas beaucoup d'émotions mais une soirée comme ça l’imposait ». Grâce à cette victoire, les Warriors récupèrent l’avantage du terrain et accueilleront Boston dans la nuit de lundi à mardi pour se rapprocher du titre. Et si nouvelle bague il y a, le titre de MVP des Finales n’échappera pas à Stephen Curry cette fois-ci. Le seul petit manque dans son énorme palmarès…

EVERY BUCKET 🎥See every bucket of @StephenCurry's 43-point Game 4 performance to tie the #NBAFinals at 2-2! pic.twitter.com/IQCxIEqWcm — NBA (@NBA) June 11, 2022

« Il nous a portés sur son dos »