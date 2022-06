Basket - NBA

Basket - NBA : Westbrook, LeBron James… le nouveau coach des Lakers se lâche !

Publié le 7 juin 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 7 juin 2022 à 18h45

Après une saison clairement pas à la hauteur des attentes, les Los Angeles Lakers devront se racheter lors du prochain exercice. Darvin Ham, le nouvel entraineur de la franchise, s'est justement exprimé sur ce qu'il comptait apporter à l'équipe californienne, en envoyant un message clair aux cadres de son équipe.

La saison régulière 2021-2022 de NBA ne restera clairement pas parmi les plus marquantes dans l’histoire des Los Angeles Lakers. La franchise californienne a terminé l’exercice à la onzième place de la Conférence Ouest, avec un pourcentage de victoires de 40,24% (33 matchs remportés pour 49 perdus). Un classement forcément décevant pour une équipe aussi mythique, sacrée championne il y a à peine deux ans. LeBron James et ses coéquipiers n’ont même pas été capables de se qualifier pour les play-offs, ni pour les play-in, un tour préliminaire à disputer pour accéder aux play-offs. Une saison désastreuse qui a conduit au départ de l’entraineur Frank Vogel, qui était en fonction au moment du sacre de 2020. C’est dans ce contexte que Darvin Ham, tout juste nommé nouvel entraineur des Lakers, s’est exprimé sur ses attentes pour la saison prochaine. En commençant par traiter le cas de Russell Westbrook, dont les performances ont beaucoup déçu pour sa première saison à la Crypto.com Arena.

Ham annonce la couleur !