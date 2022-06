Basket

Basket : Evan Fournier dresse les ambitions des Bleus avant l’Euro !

Publié le 6 juin 2022 à 20h35 par La rédaction

Médaillés d’argent à Tokyo l’été dernier, les Bleus vont faire leur grand retour en compétition en septembre prochain pour l’Eurobasket qui se disputera dans cinq pays distincts. En plus d’avoir de nouveau confirmé sa présence, Evan Fournier a fait un point sur les ambitions de l’équipe de France et n’a pas manqué de rappeler que l’ambition était de gagner ce championnat d’Europe.

Les Bleus sont bientôt de retour ! Un an après avoir fait vibrer toute la France lors des Jeux Olympiques de Tokyo, l’équipe de France sera de retour sur les parquets en septembre prochain pour l’Euro de basket qui se disputera dans cinq pays différents. Médaillés d’argent au Japon, les Bleus seront les favoris, même s’il faudra faire face à certaines absences, dont celles de Nando De Colo et Nicolas Batum. « C’est une décision personnelle mais il n’y a jamais de bon été pour couper parce que c’est beau une compétition. Après, Nando (De Colo) et Nico (Batum) sont déjà champions d’Europe. Donc forcément pour eux… Je ne dirais pas que c’est moins important mais la médaille ils l’ont déjà. Et puis mine de rien cela fait 33 ans pour Nico et 34 ans pour Nando. Cela commence à faire », confiait Evan Fournier le mois dernier. Et lui sera bien de la partie ! Après une saison à 80 matchs avec les New York Knicks, l’ancien joueur des Celtics a de nouveau confirmé ce lundi sur NBA Extra qu’il serait bel et bien là en septembre prochain. Evan Fournier en a profité pour faire un point sur les ambitions françaises.

Si un jour je devais retourner en Europe et que j’avais le choix daller ou je veux, je pense que j’irais a l’Olympiacos. Cest quand meme un sacré club #F4GLORY — Evan Fournier (@EvanFourmizz) May 21, 2022

« L’ambition c’est gagner ! »