Basket

Basket - NBA : Steve Kerr monte au créneau pour Stephen Curry !

Publié le 4 juin 2022 à 17h35 par La rédaction

Les Golden State Warriors ont laissé filer la première manche de la finale de NBA face à des Bostons Celtics en feu. Malgré une grosse partie de Stephen Curry, les Warriors se sont inclinés (108-120) devant leur public, et étrangement, le meneur de l’équipe de San Francisco a été vivement critiqué. L'entraîneur, Steve Kerr, a tenu à défendre son joueur…

Boston lance les hostilités ! Présents sur le parquet de San Francisco, les Celtics ont vaincu les Warriors dans une première manche pleine de rebondissements. À l'issue d'un dernier quart temps à sens unique, Golden State a, en effet, laissé filer la victoire sur le score de 108 à 120. Menés 1 à 0 après ce premier revers à domicile en finale, les Warriors se retrouvent déjà dans l'obligation de réagir lors du prochain match, se déroulant dans la nuit de lundi prochain. Mais les partenaires de Stephen Curry ne paniquent pas et notamment leur meneur, qui s’est confié dans des propos rapportés par Basket Session : « Nous avons déjà traversé plusieurs fois ces moments. Nous avons perdu le premier match de la série mais on a évidemment déjà connu des défaites difficiles et nous avons trouvé le moyen de rebondir. Il faut se fier à cette expérience, mais il faut aussi faire les ajustements nécessaires en termes de plan de jeu et faire un effort particulier pour que tout le monde dans l’équipe puisse sentir qu’il va avoir un impact sur le jeu, à un moment donné . »

All eyes on Game 2. pic.twitter.com/K9lQZznz36 — Golden State Warriors (@warriors) June 3, 2022

Steve Kerr met les choses au clair.