Basket : La NBA prévoit une petite révolution !

Publié le 4 juin 2022 à 7h35 par La rédaction

Avec 82 matchs de saison régulière (sans compter les playoffs), la NBA ne laisse presque aucun répit aux joueurs. Souvent critiquée pour ce rythme incessant, elle pourrait bientôt connaître un changement. Adam Silver, le commissioner de la ligue, serait prêt à réduire le nombre de matchs en instaurant notamment un tournoi de mi-saison.

Le sujet fait parler depuis des années, mais personne ne s’en est jamais vraiment occupé. Au cours d’une saison NBA, chaque franchise dispute 82 rencontres. Un chiffre monstrueux quand on sait qu’en France, la saison se stoppe à 34 matchs. Une différence flagrante qui peut justifier l’écart de niveau entre le basket européen et la NBA. Et quand une équipe va disputer les playoffs, le compteur peut aller jusqu’à la centaine de matchs. Sans compter la potentielle compétition internationale pouvant tomber l’été qui suit et plomber encore plus l'organisme des joueurs… En bref, ces derniers n’ont quasiment aucun repos. Entre les rencontres, les entraînements et les trajets en avion, leur organisme sont mis à contribution. Adam Silver, le patron de la NBA, a conscience des difficultés pour certains joueurs à suivre le rythme. Alors bien sûr, toutes les blessures ne sont pas liées à l’enchaînement des matchs et aux saisons incessantes. Par exemple, Jimmy Butler a réussi la prouesse de disputer l’intégralité du game 7 des finales de conférence entre le Heat et les Celtics. De quoi rassurer sur son état de santé… Mais pour avoir des playoffs encore plus spectactulaires, il faut une saison moins épuisante. Adam Silver explore les idées.

Commissioner Adam Silver, speaking to reporters ahead of Game 1, says he’s not married to the 82-game season: “I’m not against changing the format of the season”—or even shortening it —“if it can have a direct impact on injuries.” He adds that he isn’t sure there’s a correlation. — Malika Andrews (@malika_andrews) June 3, 2022

Moins de matchs et un tournoi de mi-saison : l’idée d’Adam Silver