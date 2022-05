Basket - NBA : Cette terrible annonce sur l'avenir de Zion Williamson !

Basket

L’avenir est incertain pour Zion Williamson. Après avoir raté toute la saison en raison d’une blessure, les Pélicans de New Orléans ne seraient pas assurés d’offrir un nouveau contrat à leur ailier fort…

Blessé sur toute la saison, Zion Williamson enchaîne les pépins physiques. Les New Orleans Pélicans ont, malgré tout, réalisé une saison plutôt correcte en sortant lors du premier tour des play-offs. L’Ailier fort des Pélicans serait donc de retour cet été pour renforcer l’équipe, mais, éligible à un trade, le colosse d’1m98 pourrait connaître la déception de ne pas voir son contrat être prolongé selon le journaliste d' ESPN , Brian Windhorst.

« À la fin de saison, Zion a dit qu’il serait très heureux de signer une extension avec les Pélicans. Mais ce n’est pas aussi simple, car n’importe quel joueur aurait envie de signer un contrat max sur 5 ans. Mais les Pélicans n’ont pas envie de lui offrir un tel contrat, et ça vient du propriétaire. Il veut prendre une approche digne de la NFL, avec un contrat important, mais avec certaines clauses. Si Zion accepte ce deal, en sachant qu’il pourrait toucher plus de 100 millions en fonction de son temps passé sur le parquet, tout va bien. Mais s’il souhaite que son contrat soit intégralement garanti, alors on pourrait avoir du drama. ». Un contrat qui serait forcément basé sur des conditions portant sur les potentielles blessures du joueur. On sera bientôt fixé sur l’avenir de Zion Williamson.

If the Pelicans don't sign or trade Zion Williamson, he will play out his final season & become a restricted free agent 👀 Zion Next #NBA75 Team Odds:Pelicans +150Knicks +250Hawks +650Lakers +700Full List of Odds⬇️ #NBATwitter | @billsperos https://t.co/opmAoXEN4D