Basket - NBA : Jimmy Butler prend ses responsabilités après la défaite du Heat !

Publié le 26 mai 2022 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 26 mai 2022 à 10h39

Après la défaite à domicile de Miami, Jimmy Butler a reconnu sa mauvaise passe et a d’ores et déjà annoncé la couleur pour le game 6 qui sera décisif.

Le Heat de Miami est au bord du gouffre. Après avoir arraché une victoire importante à Boston, les hommes d’Erik Spoelstra se sont inclinés à domicile. Les Celtics mènent désormais 3-2 dans la série et auront l’occasion de finir le travail chez eux pour atteindre leur première finale NBA. Depuis son pépin physique au genou, Jimmy Butler a perdu de l'influence sur le jeu offensif des siens. Et le key player du Heat a assumé ses responsabilités.

« Je dois trouver un moyen de nous aider à gagner, et ce n’est pas ce que j’ai fait »

« Peu importe, si je suis sur le terrain, je dois faire mieux. Je dois trouver un moyen de nous aider à gagner, et ce n’est pas ce que j’ai fait. Je vais bien. Mon genou va bien. Je dois juste faire mieux. Ce n’est pas une excuse. Outre le fait que tout est possible, nous savons ce dont nous sommes capables. Nous savons que nous pouvons jouer du très bon basket et nous savons que nous allons jouer du très bon basket. Cela va devoir commencer dès le prochain match à Boston. Mais nous savons que nous pouvons gagner », assure Jimmy Butler dans des propos relayés par Basket USA . Réponse ce vendredi pour le game 6 qui s’annonce électrique…