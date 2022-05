Basket

Basket : Rudy Gobert annonce sa présence à l’Euro !

Publié le 20 mai 2022 à 16h35 par La rédaction

Auteur d’une belle saison avec le Jazz, Rudy Gobert n’était pas sûr de disputer l’Euro avec les Bleus. A quatre mois de la compétition, le pivot a annoncé sa présence.

Après avoir fait briller la France l’été dernier aux Jeux Olympiques, les Bleus feront leur grand retour pour l’Euro en septembre prochain. Médaillée d’argent à Tokyo, l’équipe de France est l'un des favoris. Cependant, Vincent Collet ne pourra pas compter sur toutes ses forces. Nando De Colo et Nicolas Batum ont d’ores et déjà annoncé qu’ils n’y participeraient pas. De son côté, Evan Fournier sera là. Et bien accompagné…

Rudy Gobert accompagnera Evan Fournier

Alors que le doute planait, Rudy Gobert a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il serait bien là pour le prochain Euro. Le pivot du Jazz a fait dans la simplicité : une photo de lui en équipe de France avec le drapeau tricolore en description. Éliminé au premier tour des playoffs avec Utah, Rudy Gobert aura le temps de récupérer avant de se focaliser sur cette prochaine échéance. Rendez-vous en septembre !